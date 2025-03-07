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兩會焦點｜中央預告快將公布提振消費方案，內需股追落後可以點揀？

07/03/2025

　　全國「兩會」於本周召開，政府工作報告將「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」放在十大任務第一位，表示會安排3000億元人民幣超長期特別國債支持以舊換新。商務部指將推出更多務實管用舉措，釋放消費增長潛能。發改委更預告快將公布提振消費專項行動方案。在政策憧憬下，部分內需股近日開始追落後，其中安踏體育(02020)等體育用品股更已連升多日，哪個內需板塊可再吼？

 

（AP圖片）

 

李強：今年要大力提振消費　3000億超長特別國債支持以舊換新


　　國務院總理李強在政府工作報告中提到，今年經濟與社會發展任務十分繁重，要凸顯重點、掌握關鍵，並專注於抓好幾個面向工作。首先要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。促進消費和投資更好結合，加速補上內需特別是消費短板，令內需成為拉動經濟成長的主動力和穩定錨，包括實施提振消費專項措施，安排超長期特別國債3000億元人民幣支持消費品以舊換新等，並推動擴大入境消費，深化國際消費中心城市建設等。


　　去年中國對消費品以舊換新的支持資金為1500億元人民幣，今年支持力度翻了一倍。

 

商務部：將推出更多務實管用舉措　釋放消費增長潛能

 

　　商務部部長王文濤昨日(6日)在全國人大記者會上表示，國內需求不足，消費潛力釋放不充分的問題還比較突出。商品消費主要問題是消費能力、消費意願偏弱，有效需求受到制約，需求端是主要矛盾；服務消費的主要矛盾是供給端，優質供給不足。而政府工作報告對提振消費作了部署，強調要以消費提振暢通經濟循環，以消費升級引領產業升級。商務部將會同有關部門認真抓好貫徹落實，把促消費和惠民生結合起來，統籌商品消費和服務消費，推出更多務實管用舉措，釋放消費增長潛能。

 

　　王文濤表示，截至3月5日，全國共收到2025年汽車報廢更新補貼申請超31萬份，汽車置換更新補貼申請超70萬份，合計超過100萬，超940萬名消費者購買12大類家電以舊換新產品超1200萬台、已有超3400萬名消費者申請了超4200萬件手機等數碼產品購新補貼。商務部還升級了服務、提高了效率，讓大家「換」得更加便利、更加放心，更好享受政策紅利。

 

發改委：快將公布提振消費專項行動方案　財政部：新增兩貸款貼息政策促消費

 

　　國家發改委主任鄭柵潔透露，提振消費專項行動方案將很快發布實施。同時，將分行業出台化解重點產業結構矛盾的具體方案，推動落後低效產能退出，擴大中高端產能供給，讓供給側更好適應市場需求變化。

 

　　財政部部長藍佛安則指，將加大財政與金融政策聯動力度，新增實施兩項貸款貼息政策，激發消費動力。藍佛安介紹，一項是對重點領域的個人消費貸款，給予財政貼息，減輕當期支出壓力。另一項是對餐飲住宿、健康、養老、托幼、家政這些與老百姓生活密切相關的領域，財政對經營主體貸款分類給予貼息，降低融資成本，增加更多優質服務供給。

 

花旗：促消費再成政府首要任務　新增安踏至首選買入名單  


　　針對國務院總理李強稱今年要大力提振消費，花旗新增安踏至H股首選「買入」名單，其他籲買入股份分別包括騰訊(00700)、ASMPT(00522)、攜程(09961)、比亞迪(01211)、友邦保險(01299)及海爾智家(06690)。花旗在研報中指，對於最新一份政府工作報告及人大會議，股票策略關鍵在於促進國內消費再次成為首要工作任務；技術開發依然重要，與今年第二、三項工作任務相關；供給側改革為第四大工作任務，解決產能過剩問題。


　　該行指，中、港主要市場指數並不昂貴，成交估值徘徊歷史均值。其中，內地「美股七雄」替代股票估值相對上有大幅折讓；基於消費已成為重中之重，納入安踏為H股相關首選股之一。因利潤增長因素，該行繼續增持互聯網、科技及交通運輸(旅遊相關)板塊。

 

兩會焦點｜中央預告快將公布提振消費方案，內需股追落後可以點揀？

（安踏網頁截圖）

 

國際足協擬增世界盃參賽球隊至64支　紀念100周年


　　值得一提，根據《泰晤士報》報道，國際足協正在考慮將2030年世界盃參賽球隊的數量增至64支，以紀念這項體育盛事誕生100周年。而明年在美國、墨西哥和加拿大舉行的世界盃參賽球隊將會從32隊增加到48隊。2030年世界盃將在摩洛哥、西班牙和葡萄牙舉行。上述消息亦有助體育用品股今日造好。

 

李偉傑：體品股啤酒股或可追落後　家電股可留意餐飲股博唔過

 

　　天風國際證券集團有限公司經紀業務部董事李偉傑指，內需股現時只可逐個板塊來看，其中體育用品股今日開始追落後，可能與世界盃參賽球隊將增至64支有關，可見很多題材性股份都要看有沒有消息刺激，相信若配合國策，加上行業間有利好訊號，都可為相關股份帶來動力。另外，近期一些飲料股也被相關新股帶起熱潮，帶動估值逐步上升，連華潤飲料(02460)此類半新股也可慢慢吸納資金，氣氛有機會逐步擴散至其他零售板塊，傳統零售股如潤啤(00291)等啤酒股也看似正跟隨氣氛炒底。總之，體品股及飲料股都有機會追落後，但餐廳類股份要小心，始終內地餐飲業競爭較大，就算有政策推出，面對的競爭仍很劇烈，雖然隨著大市升至24000點，短線可能有資金流入，但中長線要留意其基本面。至於家電股，以舊換新政策早已推出，看來因沒有新衝擊，故完全沒跟此輪港股升浪上升，往後催化劑相信要看去年第四季業績能否持續「交到功課」，暫可繼續關注，始終政策對其扶持力度較強。

 

　　李偉傑又指，體品股會揀安踏，因其在多品牌效應下，營收會較平穩，顧客因有不同選擇忠誠度較高，近期其股價升勢也有成交配合，公司去年上半年業績也不錯，而剛公布季度數據的京東(09618)零售銷售表現理想，可見上季隨著很多政策推出，都對零售類股份帶來幫助，始終民眾若在股市樓市開始賺到錢，在財富效應下會願意消費，零售股在往後業績期可首先留意。不過，安踏短期升幅已較顯著，且已升至100元關口，回至92元才考慮較佳。另外，啤酒股此前也沒怎麼炒作，但自從近日百威亞太(01876)公布業績後反而慢慢持續向上，市場對行業期望有些改善，其中潤啤暫也只升至100天線，可考慮吸納。

 

　　至於康師傅(00322)，李偉傑指，公司業務覆蓋面大，往後要提升盈利，要看原材料會否降價令毛利提升，且未見有太多受惠今次國策的元素，現價偏高不太值博。而農夫山泉(09633)中期毛利率收窄，且推出新產品會面對行業競爭問題，短線追落後幅度料不大。蒙牛乳業(02319)近期公布業績後走勢好轉，見其毛利率仍能維持在偏高水平，有機會慢慢追落後，但始終對於傳統餐飲或食品股，市場資金喜好未至於太積極，揀一兩隻龍頭已足夠，其中蒙牛是較佳選擇。

 

　　內需股今日普遍造好，李寧(02331)升4.95%收報18.66元，安踏升3.26%報98.2元，特步(01368)升2.62%報5.49元，潤啤升2.49%報26.8元，青啤(00168)升1.41%報53.8元，海底撈(06862)升2.82%報17.5元，九毛九(09922)升0.32%報3.17元，農夫山泉升1.49%報37.35元。康師傅升2.73%報12.78元，蒙牛乳業升1.61%報18.94元，美的(00300)升0.62%報73.65元，惟海爾智家(06690)無升跌報25.7元，百勝中國(09987)跌2.21%報381.4元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

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