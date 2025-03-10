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美股 | 鮑威爾樂觀講話刺激美股反彈，但周線仍顯著下跌

10/03/2025

美股 | 鮑威爾樂觀講話刺激美股反彈，但周線仍顯著下跌

 

　　在關稅戰等陰影下，美股上周五（7日）早盤續跌，隨後因聯儲局主席鮑威爾對經濟前景表達樂觀展望，在尾盤反彈，但周線仍然大幅下跌，標普500指數更錄得自2024年9月以來，最大單周跌幅。

 

　　道指收市升222.64點，或0.52%，報42801.72點；標普500指數升31.68點，或0.55%，報5770.20點；納指升126.97點，或0.70%，報18196.22點。

 

　　華爾街分析指，美股經歷了驚濤駭浪的一周，投資者在經濟數據、關稅戰、地緣政治中難覓方向。道指周線累計下跌2.37%，納指跌3.45%，標普500指數則跌3.1%。

 

　　美國公布2月非農就業人數略低於預期，2月失業率升至4.1%，達去年11月以來高位。道指早段一度下跌超過400點。鮑威爾隨後在發表演講時，承認經濟前景不確定性增加，但表示央行官員不需要急於調整貨幣政策，暗示對經濟表現有信心。

 

特朗普就職以來美匯已跌約5%

 

　　美匯指數跌約0.28%，報103.839。美元兌日圓繼續於近五個月以來低位徘徊，日內窄幅上落，持平於148.1。市場對日本央行進一步加息的預期升溫。

 

　　自特朗普1月就職美國總統以來，美匯指數已跌約5%，與此同時，德國超常規的財政支出計劃，令投資者預期歐洲經濟將出現復甦，歐元因此受到推升，歐元兌美元升0.66%，報1.0855。

 

黃金高位回落，紐約期金微跌0.38%

 

　　美國2月非農就業人數略低於預期，市場反應不一，黃金反覆震蕩，紐約期金日內下跌0.38%，報每盎司2915.29美元。

 

　　美國總統特朗普在社交平台發文表示，如果俄羅斯未能與烏克蘭達成停火協議，美國可能對俄羅斯實施新制裁。消息刺激紐約期油升0.93%，報每桶66.98美元；布蘭特期油升1.49%，報每桶70.50美元。

 

撰文：經濟通國金組

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