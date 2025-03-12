港股 | 午市前瞻 | 外圍震盪港股成抗跌之選 AI淘金還看大廠阿里

美股繼續急跌，惟亞太股市普遍見修復，港股今早欠缺主題炒作，僅車股顯著上升，而AI概念見退燒，內需股返吐，恒生指數好淡爭持半日報23623，跌158點或0.7%，主板成交逾1362億元，北水買氣再現，半日淨流入超過93億元。

恒生中國企業指數報8700，跌54點或0.6%。恒生科技指數報5905，跌61點或1%。

（Shutterstock圖片）

AI發展抵消關稅陰霾 港股走勢穩

隔夜美股繼續下挫，但港股維持窄幅上落。恒指今早高開數十點後，升幅一度擴大至約180點。即使盤中數度回跌，但暫時跌幅不大，相對於外圍股市，港股近日表現明顯偏強。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，自從特朗普推出加徵關稅措施以來，市場擔心拖累美國經濟，造成美股近日下跌，同時也使美元走弱。昨日人民幣走強，刺激資金湧入買港股。雖然港股自1月低位以來，最多累升近6000點，但聶振邦不認為過熱。以年度表現計算，恒指自2020年開始下跌，至2024年才開始回升，升幅約17.7%。踏入2025年，雖然恒指兩個多於已經累升約18.6%，但現時指數約23750，與2022年開局23500接近。

聶振邦續指，自從DeepSeek面世以來，市場重新評估中資科技股的發展潛力，資金持續流入。不光是龍頭科技股，早前比亞迪(01211)配股，也吸引中東資金投入。隨著AI大力發展，預料進一步推動內地經濟增長，抵消部分關稅戰帶來的衝擊。而且中國已經不是第一次面對關稅問題，早在特朗普第一任期內，已經對華加徵關稅。所不同的是，過去是中國單獨應對美國的關稅戰，而這次美國對全球大部分國家，包括主要盟友加拿大發起關稅戰，因此市場的焦點早已分散。加上內地兩會後，提及大力發展AI、刺激消費、扶持房地產等措施，並繼續將GDP增長率定在5%。過去兩年都做到了5%增長，市場也有信心今年經濟增長能夠維持。因此，目前港股表現不會太差。不過，畢竟短期內升幅不小，預料恒指先在23200至24000點整固，本周若能站穩24000點，後市有機會繼續上升。

恒指表現高位整固。（經濟通HV2報價系統截圖）

阿里股價積弱多時 股價回調可吸

中國人工智能初創Monica近日推出能夠把用戶想法執行為成品的通用AI代理產品Manus，其團隊公布，與阿里巴巴(09988)旗下通義千問團隊正式達成戰略合作，雙方將基於通義千問系列開源模型，致力於在國產模型和算力平台上實現Manus的全部功能。

阿里通義千問模型。（互聯網圖片）

阿里股價今早維持升勢，最多升逾3%。聶振邦表示，阿里今日股價走強，除了與Manus達成戰略合作之外，「雲智聚能，共築AI產業新未來-人工智能與可控雲計算產業生態大會」將於明日（13日）在杭州舉行。根據議程，大會將公布杭州市算力資源調度服務平台，舉行算力生態共同體簽約儀式等，同時，浙江算力、阿里雲、華為、超聚變等企業都將與會並發表主題演講。聶振邦指，阿里在這一波圍繞AI發展的大升浪中獲益最大，除了本身有通義千問之外，阿里雲的發展更是進步神速，其中AI相關收入更連續六個季度倍升，無可否認，阿里雲將成為集團未來的增長點。

儘管阿里股價近期累積升幅較大，該股自1月低位至今不足兩個月，股價高位最多升88.6%。但聶振邦指，由於阿里近年股價走勢落後，現時股價與2021年11月水平相若。而另一科技龍頭騰訊(00700)現時股價與2021年7月相若。若要追至2021年7月股價水平，則阿里的股價應該在200元才合理。雖然他預料阿里短期內要升至200元有點難度，但預料升至150元的機會很大。甚至在樂觀情況下，有機會升至170至175元。不過，若投資者手上沒有貨，建議等股價回調至130元以下再吸納比較安全。

阿里股價表現。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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