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港股 | 洪灝：留意有何因素未被計價，絕大部分消費股看不懂

13/03/2025

　　《洪視全球》1月13日到3月7日，港股不到兩個月上衝5998點，恒指、科指、龍頭股升勢全數勁過去年8月那波行情。AI帶動的「估值重估」魔力當真無遠弗屆？AI選股又能否勝過人類分析員？思睿駐香港首席經濟學家洪灝於接受專訪時表示，未聞大模型有賺錢的，炒作接入DeepSeek就賺錢，如同挖黃金的時候，「黃金還沒有挖出來，但是賣鏟子的人掙了錢」，笑言絕大部分消費股看不懂。

 

地產、消費、通脹等顯基本面重現軟化

 

　　港股勢如破竹，不單打破「uninvestable（不能投資）論」、「金融中心遺址論」，阿里(09988)、騰訊(00700)、小米(01810)等一眾龍頭股更齊刷新三年多新高。花旗、大摩分別押注港股今年最牛看28000點、30800點，惟洪灝指，自己更在乎他們是怎麼樣得出這個結論。

 

　　他強調，港股運行到現在的位置，會產生比較大的阻力，尤其是當房地產、消費、CPI等數據顯示基本面重現軟化的時候，「形勢比大家想象的要嚴峻」，因此要冷靜看一下有甚麼已經被記錄價格，以及有甚麼還沒有被記錄價格。

 

港股 | 洪灝：留意有何因素未被計價，絕大部分消費股看不懂

洪灝認為，港股在現時位置會有較大阻力。

 

接入AI不等同賺錢，看報表方回歸理性

 

　　自DeepSeek年初「一朝成名天下知」之後，眾多行業公司紛紛宣布接入DS大模型，市場對此美其名曰「估值重估」。洪灝卻指，接入AI並不等同有錢賺，況且先驅如ChatGPT仍處於燒銀紙狀態，現時唯一賺錢的可能只有英偉達和數據中心的能源供應商。他形容，這如同挖黃金的時候，黃金還沒有挖出來，但是賣鏟子的人掙了錢。

 

　　過往炒港股必講ATM（阿里、騰訊、美團），而今次表表者還有「新三巨頭」小米(01810)、中興(00763)、比亞迪(01211)，他指炒作都是需要一個故事，在這個故事被證僞之前，大家還是願意去追捧它。「但是在這樣的市場裏頭，我覺得甚麼時候大家開始看報表，那麼甚麼時候它就真正回歸理性了。」

 

　　至於內地2月核心CPI錄逾四年來首次下跌，但老鋪黃金(06181)、攜程(09961)、安踏(02020)、泡泡瑪特(09992)、毛戈平(01318)等一眾消費股卻走勢不俗。他拒回應個股，但笑言絕大部分都看不懂，而更好的問題是，為何這麼多年過去，中國反而變成了一個更加投資驅動的社會，或者是沒有做甚麼而導致了沒有變成一個消費型社會。

 

港股 | 洪灝：留意有何因素未被計價，絕大部分消費股看不懂

內地2月核心CPI錄逾四年來首次下跌，惟一眾消費股卻走強。(iStock)

 

看不見因子＋高比例情感決定，難倒AI

 

　　社交媒體不乏借DeepSeek選股而賺錢的帖子，那麼AI選股能打敗人類分析員嗎？洪灝認為，首先AI選股缺乏一個很長的track record（業績記錄）數據去檢驗它是否有效；其次，驅動股票的因子因時而異，AI看到的可能是價格、成交量、技術指標、估值、盈利等數據，但一些看不見的因子是沒有辦法從數據中顯示出來。

 

　　他反問，「難道這個市場有效到所有的數據、公開和內部的信息都已經反映在價格上頭了嗎？」堅信有很大一部分信息並未反映在價格上。他舉例稱，在白宮3月7日召開加密貨幣峰會前，有人買了2億美元的比特幣看漲期權，「你覺得他沒有內部信息嗎？打死我都不信。」

 

港股 | 洪灝：留意有何因素未被計價，絕大部分消費股看不懂

DeepSeek利用數據選股比較片面，會察覺不到一些數據未能顯示的驅動因子。(Shutterstock)

 

　　他表示，如果AI能夠找到並跟蹤人群中特別能夠解讀內部信息的人，或者整個市場非常有效，那麼AI選股就有好處了，特別是AI沒有情感，低買高賣、止損止盈都不會如人類般糾結。不過，鑒於目前的市場包含非常尤其是短期的價格波動，以及極其高成分的高比例情感決定，「我不覺得AI就能夠（勝過人類）」。

 

立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=MSvn4SexBWU

 

經濟通通訊社記者俞瑾13日報道

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