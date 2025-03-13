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魚缸博客 | 港股研究可以每股買賣，究竟係好定壞？

13/03/2025

 

 

　　今日市場最新消息，就係有傳港交所(00388)終於開始做嘢，研究將股票買賣數量，由「每手」改至「每股」，特別係最貴股份，以期刺激交易。

 

　　其實呢件事已經嘈左好耐，點解美股可以一股一股買，港股仲要SET入場費咁，一手一手買呢？不過博客認為，呢件事真係有辣有唔辣，一股一股去買當然刺激交易，但都會衍生好多問題係可能香港呢邊未必適應到。

 

　　暫時傳出聲音，係大價股先可以一股一股買賣，但呢件事唔俾細價股做，或者會嘈到拆天。早幾年就美國GME事件，以散戶戰勝大鱷，就係因為散戶一人一股買小小「抱團」，先可以夾爆大莊，即係港交所唔俾散戶參與細價股一股買賣？即時興趣大減，我買得騰訊10股先5000蚊，佢升一蚊我先賺10蚊，有咩意義呢？但細價股由1蚊炒到10蚊，我同樣買10股，我入場成本低之餘回報率有900%，咁樣先可以吸引到投資者入場架！

 

　　其次就係碎股問題，假如持有一股，公司進行供股之後，個啲1/3股、1/4股、1/5股，或者要去到小數點之後嘅股，要點買賣？學返而家咁低放低幾格價錢去賣？定係唔俾買賣？博客就覺得好複雜。

 

　　同埋呢個政策，唔係恒指28000個陣去做，係而家升得個23000先去考慮，而家美股道指又面臨雙頂，分分鐘隨時一個浪殺埋來，又殺埋香港，到時一股都無人買，咁就真係肉酸啦。

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