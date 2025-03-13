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國泰 | 業績勝預期兼增派息，卻遭大行降目標，股價急挫可趁機吸？

13/03/2025

　　國泰航空(00293)昨日(12日)中午公布業績，去年純利按年升1%至近99億元，好過預期，派發第二次中期息0.49元，按年增14%，全年股息增逾六成至0.69元。然而，期內燃油對沖收益大減95%至僅3500萬元，而旗下香港快運盈轉虧4億元。國泰股價昨午後曾升至近5年高位，但最終收市倒跌近2%，公司績後遭多間大行下調目標價或評級，主要憂慮美國加徵對華關稅可能影響其貨量增長，股價今早(13日)再跌逾半成。若仍看好公司前景，或可趁股價調整吸納。

 

國泰業績勝預期兼增派息，卻遭大行降目標，股價急挫可趁機吸？

（資料圖片）


去年純利按年升1%股息增逾六成　香港快運盈轉虧4億元

 

　　國泰航空截至2024年12月31日止全年股東應佔溢利98.88億元，按年上升1%，每股基本盈利149.2仙，派發第二次中期息每股0.49元，按年增14%，全年股息增逾六成至0.69元。若不計及優先股股東應佔盈利及非控股權益，普通股股東應佔溢利96.07億元，按年升5.96%。期內收益總額1043.71億元，按年升10.5%。

 

　　集團去年收益1043.71億元，按年升10.5%，其中客運收益625.95億元，按年增加11.9%，平均每日載客按年增加26.9%，惟收益率下跌11.8%至67.3仙；貨運收益240億元，增加8.3%，收益率則上升2.9%至2.82元。而其全資擁有的低成本航空公司香港快運轉盈為虧，虧損4億元，2023年則錄溢利4.33億元。華民航空溢利則為8.07億元，按年增3.7%；來自聯屬公司的業績(延遲3個月確認)按年有所改善。由於民航市場復甦，加上機隊效率提升和實施了更嚴格的成本管理，國航(00753)(滬:601111)財務業績有所改善。

 

去年燃油成本總額按年增9.6%　燃油對沖收益減95%

 

　　集團稱，縱使燃油價格下降，惟由於可運載量增加，去年燃油成本(未計燃油對沖的影響)按年增加9.6%。非燃油成本587.07億元，按年增加12.1%。每可用噸千米數成本(連燃油及除燃油)分別按年改善4.2%及4.5%，反映產能更有效率。耗油量3510萬桶，按年增加21.9%，因有額外航班可運載量。

 

　　期內燃油對沖錄收益3500萬元，較2023年的6.94億元減少95%。在計及對沖收益後，燃油成本淨額按年增加13%至282.6億元。

 

料今年客運航點突破100個　目標年底員工再增4000人

 

　　國泰主席賀以禮於業績報告中表示，隨著香港三跑道系統啟用，國泰正全力投資未來，致力把握香港樞紐新擴建帶來的豐碩機遇。國泰航空和香港快運的客運航點數目將在2025年內突破全球100個，引領國泰集團邁進另一重要里程。對貨運方面仍然滿懷信心，業務實力將隨三跑道系統創造的機遇而增強，而且集團正審慎監察目前地緣政治局勢對航空貨運的潛在影響。他又表示，未來數年將繼續視升級為1000億元投資一部分，新增最先進和具燃油效益的飛機，以擴大機隊和使機隊現代化，以助集團於2050年實現淨零碳排放的目標。

 

　　國泰行政總裁林紹波表示，集團重建之旅圓滿結束。為了支持重建計劃，集團破紀錄於去年新增聘及培訓了約7000新員工。集團的整體員工人數現已超過3萬人，並正繼續壯大全球團隊，計劃在今年底前將員工人數進一步增加最多4000人至合共約3.4萬人。他又指，去年以酌情花紅及利潤分享計劃方式向員工發放了合共逾十星期的合資格酬金。

 

料長途票價逐步正常化　香港快運長遠有能力錄盈利

 

國泰 | 業績勝預期兼增派息，卻遭大行降目標，股價急挫可趁機吸？

（許英略攝）

 

　　另林紹波指，今年機票票價料續正常化，其中，短途客運票價去年已趨正常化；長途客運方面，運力將於今年增加，因此票價會逐步正常化。國泰顧客及商務總裁劉凱詩指，雖然長途客運因運力增加會令收益率下跌，但公司對此已有所預期。

 

　　香港快運於去年轉蝕4億元，由於面對發動機問題而出現停飛情況，且收益率跌幅較大達20%。林紹波指，發動機問題屬短期影響，且去年快運飛機使用率增加10%，單位成本降低逾10%，可見作為低成本航空公司而言競爭力加強。他稱長遠而言，快運有能力錄得盈利。

 

　　美國總統特朗普上場後，對多國實施關稅，影響物流業表現，賀以禮指，國際貿易雖受地緣政治影響，但相信公司營運具韌性，因此有機會進行轉移及以多元化方式分散市場。劉凱詩補充指，團隊會密切監察貨運情況，一旦某區域需求改變，可靈活地將其網絡及航班轉移去其他地方，且一直確保貨運貨源多元化。

 

摩通：業績強勁增派息惟估值處於高位　降目標價至11元


　　摩通發表研報指，國泰去年全年業績強勁且派息增加，當中收益率正面趨勢可視為穩健表現。國泰管理層對前景看法平衡。不過，國泰股價自去年11月中以來上升35%，遠遠超過全球同業及大市指數，亦接近該行較早前目標價。基於現時國泰市帳率1.2倍，處於高位，為平衡風險回報，該行下調國泰投資評級及目標價，評級由「增持」降至「中性」，目標價亦由12.3元調低11%至11元。儘管如此，國泰股息率6%，為全球同業最高股息率之一，料可為公司股價提供下跌緩衝，避免了陷入「減持」定位。


　　另外，摩通建議考慮新加坡航空公司(SIA)，指其在區域航空領域中更具吸引力。該行提到，美國潛在「低額豁免價值」(De Minimis)規則取消，或對國泰貨運收入造成低單位數影響，而空運去年收入佔比達26%。雖然地緣政治對財務直接影響可能有限，但考慮到當前的貿易動態和監管變化，國泰作為主要航空貨運中轉樞紐的地位可能會受到較負面影響。不過，航班運力仍然緊張，可支撐收益率。未來國泰計劃維持派息率50%政策，與疫情之前相同。

 

滙豐研究：美加徵關稅或影響貨量增長　降目標價至9.2元


　　滙豐環球研究稱，國泰去年下半年業績表現優於預期，經常性利潤達56億元，按年增2%，較該行及市場預期為高，創歷史最高EBIT且附屬公司的貢獻轉正，但最美好時刻可能已過去，將其目標價由9.7元下調至9.2元，評級亦由「持有」降至「減持」。該行認為，美國加徵對華關稅等，可能影響國泰今年後續的貨量增長，基於客運及貨運的運力下調，該行將2025至2026年EBIT預測下調2至4%，2025至2026年經常性利潤預測則下調5至11%。


　　中信里昂指，國泰去年下半年業績表現良好，公司純利按年增2%至56億元，高於市場和該行預期，上調2025至2026年的利潤預測分別為34%和57%，但鑑於宏觀不確定性上升，股票的風險回報並不吸引，預測股本回報率(ROE)約為20%，因此目標市盈率上調至1.1倍，並將目標價小幅上調至10.2元，維持「持有」評級。


大摩：貨運前景不明朗　予目標價9.1元


　　摩根士丹利表示，國泰全年收入基本上符合該行預期，雖然客運收入稍為下跌，但被其他收入好於預期表現所抵銷。貨運雖於去年需求強勁，但考慮到貿易摩擦可能造成干擾，相關前景並不明朗，但尚未觀察到結構性影響。國泰管理層對今年的前景持平衡態度，當中就客運而言，區域收益已正常化，而長途航線收益可能繼續正常化，予「大市同步」評級，目標價9.1元。

 

　　大和稱，國泰去年業績勝預期，管理層料乘客收益率正常化會延至今年，而由於美國關稅上調和低價包裹免稅取消，航空貨運市場的可見度低。國泰今年4架窄身飛機的交付應不受影響，但料在2027年會有些延遲。在單位成本效率方面，管理層預計將從營運杠桿中獲益。該行料國泰客運量及貨運量收益率會在今年分別下跌高單位數及13%至15%，維持「持有」評級，目標價由10元升至10.5元。

 

林家亨：於香港競爭優勢最好　10.44元有一定值博率

 

國泰 | 業績勝預期兼增派息，卻遭大行降目標，股價急挫可趁機吸？

（林家亨）

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，未來行業競爭會加大，但始終國泰於香港佔盡優勢。此外，搭國泰轉機到內地省市也非常方便，始終國航佔國泰股權約三成。雖然未來市場會有競爭，但國泰於香港的競爭優勢仍會最好。

 

　　股價方面，林家亨指，國泰保歷加通道頂線約處於11.25元，昨日最高升至約11.5元，比頂線還要高出近3毫，故有很多人趁機沽貨，但並非看淡其未來業績及前景，惟其股價短期升得過分需調整，相信不會跌很多，起碼不會跌至保歷加通道底線，暫於保歷加通道中軸線約10.44元應有一定值博率。

 

　　國泰半日跌5.69%收報10.28元，連跌3日，累計跌幅7.89%，成交3.6億元。三大中資航空股也齊下挫，國航跌4.09%報4.92元，東航(00670)跌1.55%報2.54元，南航(01055)跌4.44%報3.66元。

 

國泰業績勝預期兼增派息，卻遭大行降目標，股價急挫可趁機吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

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