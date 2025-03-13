港股 | 午市前瞻 | 越疆機器人能力優惟未盈利 真係咁好炒？

美股跌勢有見穩跡象，港股開市表現則不明朗，盤中在科網股調整及內需股下跌下明確跌勢，恒生指數半日報23426，跌173點或0.7%，主板成交逾1215億元，陸股通淨流入17億元。

（公司圖片）

恒生中國企業指數報8611，跌70點或0.8%。恒生科技指數報5718，跌126點或2.2%。

李偉傑：關稅反覆致資金流出美股，或利於港股

恒指早盤於十天線（約23582點）窄幅爭持，天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指長期向上的趨勢仍在，年中前有機會上試25000關。但目前仍處於整固格局，廿天線（約23350點）有明顯支持，短線關注未來重磅股企業業績。近期，特朗普關稅政策反覆，李偉傑認為，關稅問題對恒指並不是一面倒地呈負面影響，特朗普關稅政策的不確定性，可能使資金對美股持謹慎態度，使資金流出美股。他提醒道，此前有消息釋出未來中美元首將會面，可關注會面後有望緩解關稅問題。

李偉傑：越疆機器人能力優，但暫未盈利需注意風險

日前，越疆(02432)發布全球首款「靈巧雙臂+直膝行走」人形機械人，公司稱新機械人能成為國內能力最接近人的具身智能人形機械人，學會了使用不同工具完成100多種複雜靈巧的操作任務。據越疆科技發布片段顯示，該人形機器人可自主完成做早餐、倒牛奶、水果擺盤、烤麵包、烤煙肉、早餐擺盤、企業客戶接待、倒咖啡、送文件、取快遞等任務。介紹指出，這個機械人主要面向數以千計用工的車廠組裝備料環節、咖啡店製飲多台設備的流程操作、連鎖藥店夜間取藥等場景。目前，越疆已與國內一線車廠、電子製造廠、咖啡奶茶店開展場景合作，並將於今年年中實現試產和批量。

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越疆暫連升4日，累計升幅84.8%。李偉傑表示，越疆近日股價大漲除了發布機器人外，還因本月10日獲納入港股通，導致成交量急增，助力股價上升。對於越疆新發布的機器人，李偉傑指出，從影片來看，機械人可以做到例如提起車厘子莖等動作，表明機器人的精細化能力高，但動作斷斷續續，要實現完整流暢的動作還需時間催化。他進而指出，機器人概念與內地提升生產力政策方向契合，備受市場關注，但盈利表現短期內難以彰顯。越疆的升幅存在一定炒作成分，需注意高位獲利回吐風險，未來可關注其在咖啡店等場景的銷售情況及實際能力表現。

有分析認為，量產是阻礙內地人形機器人商業化的一大因素。特斯拉預計2025年生產1萬台Optimus，FigureAI未來4年將量產10萬台人形機器人，但國內包括智元、樂聚在內的四家企業在2025年本體出貨量預測僅為2000台。李偉傑認為，以國內的工業製造能力來說，國內的人形機械人要實現大規模量產優勢大於美國。目前的階段，應該關注產品的市場反應及產品的優良率和實用性，等技術水平穩定後再關注量產能力。

對於人形機械人板塊的部署，李偉傑表示，可關注與機器人以及雷達相關板塊，但難以推薦具體股份。他強調，以中期業績來看，大多數企業處於虧損狀態，需注意投資風險。

國泰招人，未來運營積極性較高

國泰航空(00293)公布，截至2024年12月31日止全年股東應佔溢利98.88億元，按年上升1%，勝預期，每股基本盈利149.2仙，派發第二次中期息每股0.49元，按年增14%，全年股息增逾6成至0.69元。

李偉傑表示，從業績數據來看，反映疫情後旅遊需求復甦。而且國泰提到計劃增加人手，意味著未來航班的運營積極性較高。建議投資者可考慮在10至10.2元附近吸納，中線持有，目標價初步設定為11.5元。

越疆股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

國泰股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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