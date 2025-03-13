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平醫去年AI投入至少2500萬元人幣，料續投入以利好業績

13/03/2025

　　平安好醫生(01833)首度錄盈利，去年度盈利達8142.8萬元（人民幣．下同），2023年度虧損為3.2億元，經調整純利約1.58億元，2023年度經調整虧損約3億元，不派末期息。平安好醫生主席、首席執行官李斗在網上全年業績會議上指出，雖然今後市場環境續有挑戰，但料未來數年醫療養老市場支出仍有增長，可見去年國家仍有很多相關支持及利好政策。他亦相信，醫療健康行業趨勢向好，加上人工智能（AI）醫療應用，連同借助平安集團能力，B端等業務可繼續發展。

 

平醫去年AI投入至少2500萬元人幣，料續投入以利好業績

（平安好醫生官網截圖）

 

　　李斗續指出，旗下醫療大模型接入DeepSeek後，提升了商業化應用優勢，如臨床數據可產生更多模型，行好醫療問診等發展，將來公司亦續與DeepSeek進一步對接，以提升服務能力。

 

　　平安好醫生執行副總裁兼首席財務官臧珞琦指出，對未來公司可持續發展非常有信心。她提到，去年投入近9000萬元至創新業務板塊，其中醫療、AI投入不低於2500萬元，且會於今、明兩年持續就投入至上述領域，亦相信會帶來業績增長。她指出，公司去年全年業績首次扭虧，淨現金流轉正，由於創新業務發展及經營增效突破，包括引入理賠創新流程及模式，成本管理方面亦融入AI賦能。

 

將綜合考慮修訂派息政策

 

　　臧珞琦表示，隨著盈利能力及現金流增加，會綜合考慮修訂分紅政策。她強調，公司在宣派特息以後資金仍然充裕，不需倚賴外來資金進行未來投資、收併購操作。對於宣派特別息及平安集團採「以股代息」決定，她稱市場青睞高股息的公司，後者則反映集團對公司戰略的認可。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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