金融科技獎 | 「金融科技大獎」共頒發36個獎項及3個年度大獎

本港金融界領先專業財經資訊平台-經濟通（ET Net）今日（13日）舉辦之「2024金融科技大獎」頒獎典禮，共頒發36個獎項及3個年度大獎。另外，今年大會贊助機構Oracle NetSuite特設「2024金融科技數碼創新」獎項嘉許HashKey Group。主辦機構很榮幸邀請到財政司司長陳茂波題辭「振興經濟 永續繁榮」，恭賀大會成功主辦第8屆「金融科技大獎」。

「2024金融科技大獎」根據創新與創造力、功能性、市場化、優勢以及影響五大評分準則，甄選出傑出企業，最後由中國建設銀行（亞洲）脫穎而出奪得「2024金融科技大獎」；保誠保險有限公司奪得「2024金融科技市場策劃大獎」；易簽寶（香港）有限公司則奪得「2024金融科技大獎 - 初創企業」。典禮上，評審主席兼智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明聯同由15位業界翹楚組成的專業評審團，並頒授獎座予金融科技界20個領域獎項的得獎者。

金融科技不僅重塑市民對未來科技發展的期望，更改變了金融服務的面貌。人工智能技術令許多金融流程自動化，提高效率，大大減少人為錯誤。數據驅動的決策能夠分析海量數據，提供更準確的市場預測和消費者行為分析，幫助企業和個人做出更明智的決策。檢測可疑活動方面亦發揮重要作用，增強金融交易的安全性，讓用戶更加放心。隨著智能合約和區塊鏈技術的應用，金融交易變得更加透明和高效，提升用戶整體體驗。

金融科技與人工智能的結合預示著一個智能化、便捷化的金融未來。不論在推動科技的應用，或是發掘與跨界別的合作商機，讓市民對創新科技產品有更高適應性，亦進一步為本港金融業保持競爭力。在本港具領導地位的財經資訊平台-經濟通繼往開來，連續第8年舉辦「金融科技大獎」今年的主題是「創新與開創可持續數字經濟（“Innovating and Pioneering a Sustainable Digital Economy”）」，旨在表彰行業領袖、初創公司和開創者在金融科技中的努力，推動可持續的未來。此獎項強調對他們的認可，展示金融科技的最新進展與可持續發展的重要性。

「2024金融科技大獎」得以順利舉辦，全賴各方大力支持，包括協辦機構及金融科技夥伴數碼港、協辦機構香港科技園公司；策略夥伴智慧城市聯盟；贊助機構Oracle NetSuite；以及香港地球之友、香港市務學會、香港零售科技商會、香港中小型企業聯合會、香港創新科技促進組、香港理工大學知識轉移及創業處、強制性公積金計劃管理局、雲端與流動運算專業人士協會、香港中華廠商聯合會、香港獨立非執行董事協會有限公司、香港銀行學會、環境社會企業管治及基準學會的鼎力支持。