內地監管機構據報要求四大內銀撐新世界，敦促鄭家純避免債務重組

信貸情報與資料供應商Octus(前稱Reorg)引述知情人士透露，內地監管機構上月召開會議，要求四大國有銀行，即建行(00939)(滬:601939)、農行(01288)(滬:601288)、工行(01398)(滬:601398)及中行(03988)(滬:601988)維持對新世界發展(00017)現有信貸額度，並尋找向新世界提供額外融資的途徑。

目前，四大行正查核對新世界的風險敞口及評估敞口可能增加的後果。

據悉，內地政府官員已與新世界主席鄭家純會談，敦促其避免新世界進行債務重組，由於擔心此舉將加劇地產行業低迷局面。新世界及四大內銀均未有回應Octus的查詢。

新世界發展較早前公布中期業績時指出，最新債務總額(未計永續債)較去年6月底時略減3.4%，達1464億元，惟受累投資物業減值影響，淨負債比率進一步增2.5個百分點，至57.5%。集團行政總裁黃少媚直言，集團首要是減低負債，將採取七招措施，包括積極出售物業發展，且重申尚未討論任何整體債務重組計劃，惟未有明確減債時間表。

撰文：經濟通採訪組

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