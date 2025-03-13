兩會行情股｜內地適時降準降息，國有大行將獲注資，內銀獲大行唱好穩陣之選？四大行邊隻最好？

全國人大會議周二(11日)閉幕，政策市影響消退，內銀卻未見散水，今日(13日)普遍逆市微升，其中農行(01288)及招行(03968)更再破頂，其實沒有甚麼特別消息，但有報道指，存款利率倒掛(即短期存款利率高於長期存款利率)蔓延到國有大行，招行存款產品更出現「5年定存利率不如存1年」現象。值得一提，今年政府工作報告提出，擬發行5000億元人民幣特別國債，支持國有大行補充資本，又提到要適時降準降息，保持流動性充裕，有券商指內銀可受惠上述政策。另有券商估計內銀去年純利升約2%，近日大市受關稅戰困擾出現調整，或可吸納業績尚算穩定的內銀股。

十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂舉行。（Ap）



擬發5千億特別國債支持內銀補充資本 適時降準降息振經濟

國務院總理李強在政府工作報告中提到，今年將實施更加積極的財政政策。統籌安排收入、債券等各類財政資金，確保財政政策持續用力、更加給力。預期今年國內生產總值增長5%左右，赤字率擬按4%左右安排，比上年提高1個百分點。擬發行超長期特別國債1.3萬億元，比上年增加3000億元。擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。



李強又提出，今年要實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。進一步疏通貨幣政策傳導渠道，完善利率形成和傳導機制，落實無還本續貸政策，強化融資增信和風險分擔等支持措施。推動社會綜合融資成本下降，提升金融服務可獲得性和便利度。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，創新金融工具，維護金融市場穩定。

（Shutterstock）

標普：國有大行獲注資可提升增長靈活性 專家：能緩解盈利壓力

標普全球評級表示，中國政府今年擬發行特別國債5000億元，支持國有六大商業銀行補充資本。在關稅不利因素的背景下，注資國有大行可能增強資金的可獲得性以支持國家經濟增長。標普全球評級信用分析師成茜表示，注資亦提升國有大行在盈利壓力下的損失吸收能力，賦予國有大行更大的增長靈活性，同時保持充足的資本緩衝。在中國降息周期和盈利下降持續帶來盈利壓力的背景下，這一點是重要的。

上海金融與發展實驗室首席專家曾剛對《上證報》表示，發行特別國債支持國有大型商業銀行補充資本，能有效緩解銀行盈利壓力，穩定資本補充機制。發行特別國債注資有助於增強國有大行的資本實力，通過注資補充核心一級資本，國有大行將更有能力加大對基建、高技術製造業、綠色金融等重點領域的支持力度，助力穩增長政策落地。發行特別國債注資也能傳遞出政府對銀行業的信心，提升市場對國有大行的估值預期，進一步穩定金融市場。

高盛：料中行受惠中央注入資本 為內銀板塊首選



高盛發表研報指，上述特別國債金額高於先前估計的2400億元資本缺口，但低於市場預期的1萬億元。現時不能排除中央為大型國有銀行資本重組而額外發行特別國債的可能性，因為內銀可能仍面臨資本不足的情況，特別是如果信貸增長過快。預期內銀資本重組將分階段進行，資本需求較大的銀行，如郵儲行(01658)、交行(03328)、中行(03988)及農行，可能會被納入5000億元的資本重組安排，料對每股盈利及股息收益率的影響有限。

高盛亦指，若大型國有銀行的資本重組以低於1倍市淨值的價格進行，將為中小型銀行籌資創造空間，因而預計更多中小型內銀將在今年下半年進行再融資。作為資本注入的受惠者，中行是該行在內銀板塊中的首選。

滙豐研究：對內銀保持建設性看法 首選招行工行等

滙豐環球研究稱，內地銀行股自去年起出現顯著重估，2025年迄今表現亮眼，成為亞洲銀行股中表現最佳板塊，對相關板塊保持建設性看法，因貸款增長與手續費收入初現曙光，資本市場資金流動向好等，首選股包括招行、工行(01398)、建行(00939)及中行，評級為「買入」，分別予目標價56.2元、6.6元、8.8元及5元，但將農行評級由「買入」降至「持有」，予目標價4.7元，主要考慮到其高於同業的市盈率與市淨率估值倍數，但低於同業的核心一級資本充足率，這可能在未來國家注資時導致更高的稀釋風險。



報告續指，以今年預測計算，內銀H股及A股估值仍處於低位，回顧美國總統特朗普首任總統期間，在貿易不確定性下，內地銀行股相對跑贏，而業務本質上，銀行風險亦因跨行業分散而具緩衝，調整內銀股2024至2026年應佔利潤預測-2.6%至+2.6%。

建銀國際料內銀去年純利升2% 看好招行中信銀行

建銀國際表示，內地政府致力於控制尾部風險及市場情緒活躍，該行對內銀股2025財年股價持正面看法，認為穩定的經營表現將支持內銀H股去年財年股息殖利率達到6.1厘。平安銀行(深:000001)將於3月14日拉開公布2024財年業績的序幕，該行料內銀去年純利按年升2%，估計工行、農行、交行、郵儲行、招行、中信銀行(00998)去年純利各升1%、4%、2%、2%、1%及2%，料撥備前利潤(PPOP)按年各跌4%、升3%、跌1%、跌1%、持平及升3%，估計行業PPOP按年跌1%。

該行指，市場關注內銀股前景重估情況、面臨壓力下的盈利質素等，該行更看好優質銀行，尤其是招行H股，因為其盈利能力強勁且可持續，亦看好中信銀行H股，因為其股息收益率豐厚，均予「跑贏大市」評級，各予目標價52元及6.5元。

國有大行出現存款利率倒掛 分析：未來存款利率或再降

值得一提，內地人民幣存款利率倒掛蔓延到中大型銀行。據《廣州日報》報道，包括建設銀行、工商銀行等國有大行都出現存款利率倒掛，建行3年期定存年利率為1.9%，5年期為1.55%；工行普通3年期定存年利率為1.85%，5年期為1.55%。招商銀行的存款產品更是罕見出現「5年定存利率不如存1年」現象。按照常理，存款期限愈長利率應該愈高。業內人士表示，3年和5年定存利率倒掛比較常見，而1年期存款利率高於5年期的現象確實罕見。



對於多家大中型銀行存款利率倒掛的現象，專家指，部分銀行受限於吸收存款壓力，只好上調短期存款利率以吸引資金。招聯首席研究員董希淼指，銀行對利率走勢研判導致中長期存款利率更低，部分中小銀行提高短期利率緩解流動性壓力。未來存款利率或進一步下降。人民銀行行長潘功勝近日已明確表示，2025年將根據國內外經濟金融形勢和金融市場的運行情況，擇機降準降息。

郭家耀：內銀息高穩陣吸引內地資金 無貨可小注吸首選四大行

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，現時投資者看內銀主要看其股息率，大家都知其不會有太大增長空間，盈利大致以穩定為主，但其股息率普遍有6至7厘，對很多內地機構來說有其吸引力，現在因息口低企，資金成本處於兩厘以下，變相出現利差交易，早前就有頗多保險機構增持了內銀股股權，尤其現時內地政策鼓勵長期保險資金入市，他們都傾向揀較穩陣的股份，內銀以收息為主，亦為股價帶來支持，雖然不見其基本面有很大改善，但在資產配置上多了人考慮。

郭家耀又指，政府擬發特別國債支持國有大行補充資本，對內銀也有幫助，因有個別內銀資本充裕水平偏低，影響其放貸能力，若有補充資本行動，會提升其放貸能力，配合現時寬鬆政策的大氣候，而市場也應不會看重其攤薄效應，對此類行動看法都較正面。至於降息降準，仍要看窗口期，未知何時可以做，雖然為了支持經濟可能會再降，但可能要考慮對人民幣匯率的影響，幅度未必太多，相信這方面帶來的刺激有限。

部署方面，郭家耀指，要先看自己持有多少內銀，如果已有「貨底」無理由現水平再加倉，始終此類股份以收息為主，應等合適的價錢出現才考慮，但若完全無貨，買些少也未嘗不可，因其股息率仍處於吸引水平，當中首選四大行，因大家對它們較熟悉，業績穩定性亦相對高，且與其他內銀息率不會相差太遠。

內銀股今日普遍上升，工行升0.36%收報5.55元，建行升0.6%報6.69元，中行升0.22%報4.52元，農行升0.41%報4.9元，招行升1.57%報48.5元，郵儲行升0.99%報5.1元，中信銀行升0.17%報6.01元，民生銀行(01988)升1.32%報3.85元，惟交行跌0.29%報6.77元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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