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金融科技獎 | 史秀美︰進入AI大時代，創新不僅是追求、還是必要，甚至為生存

13/03/2025

　　本港金融界領先專業財經資訊平台經濟通（ET Net）今日（13日）舉辦「2024金融科技大獎」頒獎典禮。經濟日報集團(00423)董事總經理兼經濟通董事總經理史秀美致歡迎辭時表示，當全球進入AI大時代，創新不僅僅是一個追求、還是必要，甚至為生存。她相信，香港已經建立一個金融科技生態圈，結合金融界翹楚及初創企業的創新思維，在AI的應用上將會迎來更多突破。

 

金融科技獎 | 史秀美︰進入AI大時代，創新不僅是追求、還是必要，甚至為生存

 

推動AI政策落地可加強與商界緊密聯繫

 

　　史秀美指出，在2025年財政預算案中，香港特區政府提出一系列推動經濟的措施，並繼續支持金融科技的創新，以及推動人工智能的落地應用，鞏固香港作為國際金融中心的地位。另外，金管局亦推出金融科技2025策略，旨在全面推動金融科技的應用。同時，金管局亦與前海管理局推出「Fintech Connect」的平台，旨在促進大灣區內的合作及創新。她指出，上述措施不僅為金融科技的發展，創造更多機遇，亦可以加強政府與商界的緊密聯繫。

 

　　她表示，香港已經建立一個金融科技生態圈，目前全港已經有超過1100家金融科技企業，業務涵蓋數字資產財富科技支付及匯款等多個範疇。其中，在2023至2024年間，數字資產、加密貨幣及區塊鏈的應用等領域增長最為快速。此外，香港亦擁有多家「獨角獸」企業，在Fintech領域上為全球的金融科技人才提供多元的發展機會。

 

不久將來AI應用在港將迎來突破

 

金融科技獎 | 史秀美︰進入AI大時代，創新不僅是追求、還是必要，甚至為生存

 

　　史秀美以自身經歷作舉例指出Fintech上的AI應用案例，例如結合AI及量化投資，可以提供自動化和智能的資產管理服務，AI可提供多達10個不同風險的投資模組，而目標年回報可達5-18%。另一個名為Lawsnote提供法律的AI系統，可以利用法學的資料庫和機器學習技術幫助金融機構簡化合規流程。她又分享，有一個AI大家都可能會「啱使」，就是一個名為（eKYC）Know Your Customer的解決方案，當中提供證件的驗證和面部識別，透過查閱資料庫可以知悉客人的破產歷史等應用。

 

　　她指出，雖然相關AI應用未必全都在香港發生，但相信不久的將來，以業內翹楚及初創企業的創新思維，一定會結合一起迎來更多的突破。

 

經濟通利用AI技術讓客戶迅速掌握不同投資決定

 

　　史秀美表示，作為香港首屈一指的股票和財富管理資訊平台，經濟通一直投資在AI的應用上，通過AI agent，連接LLM及經濟通自己龐大的Data Lake，可以為客戶及投資者查閱數以百萬計，以及數以十年計的金融文件，例如業績公告、或是券商報告。

 

　　她指出，由於經濟通為Market Leader，因此在業績高峰期的時候，公司每天可以收到的券商報告是數以百計，當中來自外資、中資，甚或投行等。公司需要利用AI整合後，然後讓客戶及投資者，迅速地掌握不同的投資決定。

 

　　最後，她表示，在今天的頒獎典禮上，一起慶祝努力不懈、追求卓越的得獎者。她指出，得獎者的工作體現了繁榮的數字經濟之中至關重要的一環，就是創新精神。展望未來，她希望業內翹楚及初創企業可以繼續合作創新，利用集體專業知識開創不同的解決方案，以及利用AI發掘更多應用場景，應對未來面臨的挑戰，同時培育可持續的經濟環境。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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