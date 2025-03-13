小傳日記 | 富爸爸窮爸爸作者話股災將至，你又信唔信？

近期無論港股美股都好似去到一個關口緊，一個諗緊升唔升好，一個諗緊跌唔跌好，大家都躊躇緊後市嘅去向。而多得特朗普嘅搞風搞雨，唔少大行都開始downgrade美股，亦有唔少財演都一改口風唱淡美股，其中就包括《富爸爸窮爸爸》作者Robert Kiyosaki（羅伯特清崎），佢更加豪言即將出現「史上最大股災」，準備退休嘅嬰兒潮一代可能退休金不保。

（Shutterstock圖片）

清崎明言美國目前準備退休嘅人都依賴401k或者IRA，都係市場化嘅自提退休金制度（即係同目前香港強積金一樣），同以前「固定給付式退休金制度」（即係公積金）唔同，如果冧市就可能令前者出現巨大損失。佢批評目前美國自提退休金制度過份依賴投資ETF同債券，令大眾以為投資呢類產品就「包保值」，將自己嘅退休保障全權交畀基金公司，咁樣對自己嘅資產係會非常危險，大跌市來臨就會total loss。

先唔評論上面意見係對與錯，但身為財演嘅佢啲Soundbite都好吸睛：「史上最大股災」、「ETF只係假金融工具」、「整個金融體系如同龐氏騙局」等等，句句都可以用嚟做標題黨。正正係呢啲bite，就係佢哋財演講句嘢出嚟有幾多人衝入去睇，彰顯身價嘅要素。雖然用詞犀利，但其實成個言論講嘅都不外乎佢多年以來嘅哲學：自我管理財務嘅重要性，強調財務教育。

不過清崎本人喺出書之前其實並唔富有，更談不上財富自由，憑住賣書致富嘅佢言論又有幾大可信性？而且佢作為財務專家，曾經宣傳一啲不道德同具誤導性嘅財務策略，例如利用破產避免支付賠償金、利用合約漏洞違約等等，相比起正正經經嘅理財專家，佢更似一個會喺網上推銷「財商課」嘅網紅，而事實上佢亦的確係做緊呢啲。

一盤冷飯炒咗咁多年，為保持新鮮總要加啲調味，加鹽加醋唔夠味，就再加啲味精，總有食客慕名幫襯，但實質都仲係同一兜飯，偏偏食客又會buy，最緊要時刻保持刺激味道。而家資訊爆炸，網絡內容恒河沙數，要突圍而出少不免「標題黨」，唔咁做又點吸引到人睇？好似上面清崎講嘅嘢其實都係三幅被，只係重新包裝過再推出嚟，一句「騙局」、一句「股災」就click中流量，但其實都只係新瓶舊酒。

喺內容農場遍地開花嘅年代，識得揀選優質內容好重要。時間有限，人無可能讀得完互聯網所有內容，點解唔多留時間畀自己吸收優質內容，而往往墮入譁眾取寵之中？與其話依賴ETF係金融騙局，不如話標題黨先係互聯網最大嘅「資訊騙局」，資料嘅真確程度，始終由自己對眼把關先係最穩妥。不過呢度唔係批評清崎嘅言論，反而用返佢嗰套：自我管理財務嘅重要性，識揀股同識揀資訊係一樣重要，請請！

*編者按:本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

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