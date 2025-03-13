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金融科技獎 | 數碼港：AI超算中心第二期年內落成，科技園稱數碼經濟成全球核心發展領域

13/03/2025

　　本港金融界領先專業財經資訊平台經濟通（ET Net）今日（13日）舉辦「2024金融科技大獎」頒獎典禮。數碼港金融科技總監嚴滌宇表示，Fintech為數碼港近期最重要的推廣，目前已經擁有400多間公司。

 

金融科技獎 | 數碼港：AI超算中心第二期年內落成，科技園稱數碼經濟成全球核心發展領域

數碼港金融科技總監嚴滌宇（左二）、香港科技園公司人工智能及數據副總監廖永超（右三）、智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明（右四）

 

　　他指出，數碼港於去年底推出AI超算中心，目前第一期已經落成，年內亦會完成第二期的工程。另外，數碼港亦與金管局推出GenA.I. 沙盒，當中第一階段已有近十間銀行，15個News Case包括有四間的科技公司參與。他指出，數碼港在過去數月了解科技公司如何去應用AI算力，當中不乏眼界大開，以及很有創意的用法，未來將會與金管局再作分享。

 

　　他又指，數碼港亦與財庫局推動「綠色和可持續金融科技概念驗證測試資助計劃」，計劃支援近10個項目，相關項目正如火如荼進行中，相信在數月後可以有不同項目成果公布。

 

廖永超︰數碼經濟已成為全球經濟發展核心領域

 

　　香港科技園公司人工智能及數據副總監廖永超表示，數碼經濟已經成為全球經濟發展的核心領域，以人工智慧為代表的新科技正深刻地改變著生活模式。

 

　　他指出，香港科技園作為香港最大的創科孵化系統，集團為初創公司及科技公司提供多個研發資源，包括AI模型、數據和算力三為一體，協助初創公司以更快速度實現創科突破。

 

　　在金融科技領域上，香港科技園公司與金管局合作推出戶口互聯開發者平台（IADS）。由金管局牽頭銀行同業、帳戶數據共同，IADS的先導計劃一共有28間銀行參與，旨在建立銀行同業、共用數據、帳戶的守則及標準，推動更多以數據為基礎的創新產品及服務，為業界帶來深遠的正面影響。戶口互聯開發者平台集齊工作一站式的帳戶測試數據及模擬API，促進銀行和科技公司的跨界合作，亦加速金融解決方案的開發。

 

　　他又指，綠色科技亦是全球發展的重要趨勢，香港科技園已將位於九龍塘的創新中心建設成為領先的綠色科技樞紐，Green Tech Hub匯聚超過200間綠色科技公司，未來將促進各界的合作，加速綠色技術的發展，支援政府的減碳策略，並提升香港在全球綠色科技上的競爭力。

 

鄧淑明︰港金融科技發展蓬勃，初創公司數量創新高

 

金融科技獎 | 嚴滌宇︰數碼港AI超算中心第二期年內落成

 

　　智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明表示，香港金融科技方面8年間發展蓬勃，目前在港有近1100間金融科技公司，佔亞太區金融科技約兩成，當中業務包括移動支付、跨境理財、人工智能等。她指出，香港的金融科技公司當中包括8間數字銀行、4間虛擬保險公司、9間持牌虛擬資產交易平台，當中更包括4家從事金融科技領域的「獨角獸」公司在港建立總部，可見香港屬金融科技公司的橋頭堡。

 

　　她又指出，香港為最具潛力的金融科技生態圈，投資推廣處公布的2024年初創企業統計檢查指出，香港初創公司數目增加至4694家，創歷史新高，其中從事金融科技業務達619間，證明香港是金融科技中心的樞紐。

 

　　至於國務院總理李強發表的政府工作報告指出，香港要持續深化國際交往合作，更好融入國家發展大局。鄧淑明指出，香港一直擔任國際聯繫人的重要角色，未來香港繼續主動內聯外通，持續加強與國際及內地的金融企業合作互動，相信不僅可以鞏固香港作為國際金融中心的地位，同時可以為國家建設成為金融強國的目標作出貢獻。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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