太地：本港零售展望仍正面，辦公樓負續租租金情況料逐步收窄

太古系放榜，當中，太古地產(01972)公布截至去年底止年度業績，全年盈轉虧蝕7.66億元，對上一年賺26.37億元，派第二次中期股息76仙，按年增加5.56%。期內股東應佔基本溢利按年跌42%至67.68億元，主要反映財務支出淨額上升和香港的辦公樓租金收入下降。

另外，太古A(00019)、太古B(00087)去年整個集團賺43.21億元，急跌85%。太古宣派第二次中期股息，太古A股息2.1元，太古B股息42仙。全年計，太古A股息3.35元，太古B股息0.67元，大減70%。

左起：太古財務董事馬天偉、太古可口可樂總裁蘇薇、太古主席白德利、太古地產行政總裁彭國邦、太古地產董事-發展及估價馬淑貞（許英略攝）

太古地產行政總裁彭國邦在全年業績會議上指出，於去年第四季及今年首季，本港零售均見改善或回穩，基於旗下三個本港商場出租率屆100%及持續升級太古廣場租戶組合，雖然預期市場宏觀挑戰持續，但展望仍為正面。

彭國邦亦指出，香港辦公樓供應過剩情況需時消化，因此直至2026至27年之前，不預料市場會有任何復甦，但可見現時客戶關注質素，如截至去年底，旗下太古廣場辦公樓出租率達95%，太古坊表現亦穩定。他補充指，雖然暫見資本市場好轉，相關情況尚未轉化為新需求，今年負續租租金調整情況僅料逐步收窄。

太古地產最近與廣州珠江實業集團合作開發全新零售項目廣州聚龍灣太古里，將於2027年上半年起分階段落成。被問及大灣區發展看法，彭國邦指出，一直在尋持機會在大灣區擴張零售步伐。於中長期而言，在廣州以外，他形容深圳屬吸引的機會。

他續指，在內地投資物業方面，現階段不見來自中美關係影響，內地零售展望具韌性。

太古：香港仍最適合集團發展，醫健板塊擬增投入

太古公司主席白德利表示，香港仍為最適合集團發展的地方，對香港現在及未來發展前景充滿信心，由於與內地直接聯繫及國際聯通優勢，因此集團將繼續在港投資。

白德利指出，醫療保健業務將令人振奮，因有更高增長潛力。雖板塊發展處於早期階段，但估計可將投入及業務規模擴大。現階段公司專注內地及東南亞醫療健康市場。

去年太古可口可樂內地業務經常性溢利升11%。太古可口可樂總裁蘇薇指出，樂見內地業務復甦，公司將繼續採取價格及包裝差異化策略策略，且繼續投資供應鏈以支持增長，整體持審慎樂觀看法。另外，她亦會繼續在東南亞尋找拓展機會，未來飲料業務或有進一步擴張。

撰文：經濟通採訪組

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