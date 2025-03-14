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開市Go | 摩通料美股最嚴重回調已過，友邦再啟回購

14/03/2025

要聞盤點

 

1、美股收市，道指仍跌537點或1.3%，報40813點；標指下滑1.39%，報5521點，較2月的歷史收市高位低10.1%；納指挫1.96%，報17303點；反映中國概念股表現的金龍指數微跌0.2%。歐股個別發展，英股彈0.02%，法股及德股低收0.64%及0.48%。

 

2、美國總統特朗普威脅如果歐盟不立即取消對威士忌的關稅，將採取報復行動，向法國及一些歐盟國家的葡萄酒、香檳及其他酒精產品徵收200%關稅。

 

3、美國2月份生產物價指數(PPI)按月維持不變，市場預期上升0.3%，較一個月前漲幅0.6%為低。按年增長放慢至3.2%，低過預期的3.3%；期內核心PPI按月跌0.1%，為去年7月以來首次下降，與預期升0.3%背道而馳，按年增長放緩至3.4%，稍低過預期升3.5%。

 

4、美國最新一周的首次申領失業救濟人數減少2000人，至22萬人，低過預期的22.5萬人，而截至3月1日止一周的持續申領失業救濟人數下降2.7萬人，至187萬人，少過估算的188.8萬人。

 

5、俄羅斯總統普京有條件地支持美國提出烏克蘭停火30日的提議後，美國總統特朗普稱，普京的聲明令停火出現希望但並不完整，烏克蘭總統澤連斯基則斥責俄羅斯試圖拖延停火。

 

6、北約秘書長呂特(Mark Rutte)周四訪問白宮，與美國總統特朗普會面後，再次促請北約成員國盡快增加武器生產。

 

7、國際金融協會(IIF)數據顯示，外資在2月增持中國股票組合，交易規模為112億美元（873.6億港元），期內也沽售價值151億美元的中國債券。

 

8、新地(00016)天水圍輕鐵天榮站物業發展項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，今日進行第3輪銷售，合共108伙單位，市場消息指全部單位已經售罄。

 

9、九倉(00004)主席兼常務董事吳天海表示，今年2月開始部分全球性船運公司重組路線，重組過程中香港仍是輸家，預計今年香港港口吞吐量可能差於去年。

 

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