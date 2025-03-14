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美股 | 關稅戰擾亂美股，道指又跌500點，標普陷入回調區

14/03/2025

美股 | 關稅戰擾亂美股，道指又跌500點，標普陷入回調區

 

　　美股三大指數周四（13日）收市報跌，標普500指數較近期高位跌逾10%，進入回調區域。全球貿易緊張局勢升溫，市場憂慮經濟前景，美股持續受壓。

 

　　道指收市跌537.36點，或1.30%，報40813.57點；標普500指數跌77.79點，或1.39%，報5521.51點；納指跌345.44點，或1.96%，報17303.01點。

 

　　美國總統特朗普威脅對從歐洲進口的葡萄酒、干邑和其他酒精產品徵收200%關稅，又指歐盟應立即取消對美國波本威士忌的50%關稅。這種持續的關稅戰加劇了全球貿易和股市的緊張情緒。

 

　　特斯拉跌約3%，遭摩根大通下調目標價至120美元。Adobe跌13.9%，公司昨日公布第二季業績指引略低於市場預期。Meta及蘋果日內分別跌4.7%及3.4%。英特爾升14.6%，創2020年3月以來最大升幅，公司宣布任命陳立武擔任首席執行官，美銀亦將其目標價由19美元升至25美元。

 

　　比特幣日內跌逾3%，跌至近80000美元的關口，拖累虛擬貨幣概念股向下，Coinbase跌逾7.4%，MARA Holdings跌7.3%。

 

　　美國上周新領失業救濟人數降至22萬人，低於預期的22.5萬人，顯示就業市場韌性持續超出預期。此外，美國2月PPI按年升3.2%，略低於預期的3.3%，核心PPI則自上月的3.8%回落至3.4%，通脹放緩跡像明顯。

 

美匯指數日內升0.25%


　　
　　美匯指數日內升0.25%，報103.827。市場憂慮經濟前景不確定性，推動資金尋求相對安全的美元資產。美元兌加元升0.39%，報1.44234。澳元兌美元承壓，下跌0.55%，報0.62855。澳洲總理阿爾巴內塞重申，澳洲不會對美國實施反制關稅。

 

　　金價逼近3000美元關口，紐約期金升1.72%，報每盎司2997.51美元。原油在關稅政策不確定性的環境下受壓，紐約期油跌1.64%，報每桶66.27美元；布蘭特期油跌1.57%，報每桶69.82美元。

 

撰文：經濟通國金組

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