恒指全日升497點收報23959，催生禮包引燃財政提振憧憬

內地有多項利好消息公布，包括人行重申擇機降準降息，以及內蒙古鼓勵生育政策力度大超預期，引發市場對內地財政部門大劑量提振內需的憧憬。A股兩市急升，帶動港股升幅不斷擴大，惟恒指在兩萬四前見阻力，全日收報23959，升497點或2.1%，不過總結全周恒指仍跌271點或1.12%。

港股今日主板成交超過2906億元。恒生中國企業指數收報8877，升237點或2.7%。恒生科技指數收報5880，升133點或2.3%。

內蒙古呼和浩特市推出育兒補貼項目鼓勵生育，頭胎一次性賞1萬元，二胎分五年每年賞1萬元，三胎分十年每年賞1萬元，政策力度之大引發熱議。花旗料短期內有更多地方政府跟進；里昂認為有關生育補貼政策反映各級政府推動生育的決心，應會提升市場預期。乳業藍籌蒙牛乳業(02319)大升9.03%，報19.8元，球鞋股李寧(02331)漲6.38%，報18.34元，安踏體育(02020)升5.32%，報99.9元，教育股新東方(09901)升8.07%，報39.5元。

內地刺激國民生育，生物科技概念有炒作，藥明生物(02269)飆14.38%，報26.65元，同系藥明康德(02359)升5.13%，報64.5元。

其他和消費有關聯的藍籌股亦大漲，潤啤(00291)升5.46%，報27.05元，美團(03690)升5.41%，報173.4元，京東集團(09618)升5.34%，報165.6元，農夫山泉(09633)升2.7%，報38.05元，惟萬洲國際(00288)全日跌2.53%，報6.55元。

長和(00001)早前公布擬向美國貝萊德(Blackrock)組成的財團出售包括巴拿馬兩個港口業務權益，港澳辦轉載評論文章，質疑長和出售港口資產交易並非普通商業行為。長和系受壓，主角長和吐6.38%，報46.25元，長江基建集團(01038)跌2.93%，報52.95元，電能(00006)跌2.46%，報51.45元，長實(01113)跌1.59%，報34.1元。

友邦(01299)去年新業務價值升18%創新高，派末期息130.98港仙，另啟新一輪規模高達16億美元的回購行動，惟股價從近月高位回落，全日收市跌2.47%，報61.25元。

A股大漲拉動內險股向上，國壽(02628)漲6.31%，報16.52元，中國平安(02318)升5.59%，報49.15元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及小米(01810)；騰訊收報521.5元，升2.8%；阿里收報135.8元，升3.3%；小米收報53.85元，升1.9%。

撰文：經濟通市場組

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