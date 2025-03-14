  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

恒指全日升497點收報23959，催生禮包引燃財政提振憧憬

14/03/2025

恒指全日升497點收報23959，催生禮包引燃財政提振憧憬

 

　　內地有多項利好消息公布，包括人行重申擇機降準降息，以及內蒙古鼓勵生育政策力度大超預期，引發市場對內地財政部門大劑量提振內需的憧憬。A股兩市急升，帶動港股升幅不斷擴大，惟恒指在兩萬四前見阻力，全日收報23959，升497點或2.1%，不過總結全周恒指仍跌271點或1.12%。

 

　　港股今日主板成交超過2906億元。恒生中國企業指數收報8877，升237點或2.7%。恒生科技指數收報5880，升133點或2.3%。

 

　　內蒙古呼和浩特市推出育兒補貼項目鼓勵生育，頭胎一次性賞1萬元，二胎分五年每年賞1萬元，三胎分十年每年賞1萬元，政策力度之大引發熱議。花旗料短期內有更多地方政府跟進；里昂認為有關生育補貼政策反映各級政府推動生育的決心，應會提升市場預期。乳業藍籌蒙牛乳業(02319)大升9.03%，報19.8元，球鞋股李寧(02331)漲6.38%，報18.34元，安踏體育(02020)升5.32%，報99.9元，教育股新東方(09901)升8.07%，報39.5元。

 

　　內地刺激國民生育，生物科技概念有炒作，藥明生物(02269)飆14.38%，報26.65元，同系藥明康德(02359)升5.13%，報64.5元。

 

　　其他和消費有關聯的藍籌股亦大漲，潤啤(00291)升5.46%，報27.05元，美團(03690)升5.41%，報173.4元，京東集團(09618)升5.34%，報165.6元，農夫山泉(09633)升2.7%，報38.05元，惟萬洲國際(00288)全日跌2.53%，報6.55元。

 

　　長和(00001)早前公布擬向美國貝萊德(Blackrock)組成的財團出售包括巴拿馬兩個港口業務權益，港澳辦轉載評論文章，質疑長和出售港口資產交易並非普通商業行為。長和系受壓，主角長和吐6.38%，報46.25元，長江基建集團(01038)跌2.93%，報52.95元，電能(00006)跌2.46%，報51.45元，長實(01113)跌1.59%，報34.1元。

 

　　友邦(01299)去年新業務價值升18%創新高，派末期息130.98港仙，另啟新一輪規模高達16億美元的回購行動，惟股價從近月高位回落，全日收市跌2.47%，報61.25元。

 

　　A股大漲拉動內險股向上，國壽(02628)漲6.31%，報16.52元，中國平安(02318)升5.59%，報49.15元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及小米(01810)；騰訊收報521.5元，升2.8%；阿里收報135.8元，升3.3%；小米收報53.85元，升1.9%。

 

撰文：經濟通市場組

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至27/3/2025)► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00591

中國高精密

0.241

異動股

01789

愛康醫療

5.360

異動股

00132

興業控股

0.340

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 41,108.95
    +295.38 (+0.724%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,577.34
    +55.82 (+1.011%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,522.45
    +219.44 (+1.268%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升49.589
變動率︰+5.021%
較港股︰+0.89%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升359.711
變動率︰+3.096%
較港股︰+1.56%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.829
變動率︰-3.846%
較港股︰-8.20%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌45.858
變動率︰-6.200%
較港股︰-0.85%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升13.470
變動率︰+5.234%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.375
變動率︰+4.167%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升51.076
變動率︰+4.046%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升20.190
變動率︰+4.019%
精選美股 More
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰升94.375
變動率︰+4.178%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升119.749
變動率︰+3.607%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升98.250
變動率︰+3.530%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升8.425
變動率︰+3.121%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/03/2025 10:48 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/03/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/03/2025 10:48 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00591 中國高精密
  • 0.241
  • 01789 愛康醫療
  • 5.360
  • 00132 興業控股
  • 0.340
  • 01044 恒安國際
  • 22.950
  • 02402 億華通
  • 24.800
股份推介
  • 03968 招商銀行
  • 49.700
  • 目標︰$52.00
  • 01979 天寶集團
  • 1.850
  • 目標︰$2.30
  • 06690 海爾智家
  • 26.450
  • 目標︰$28.00
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 92.100
  • 目標︰$108.00
  • 01318 毛戈平
  • 101.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 521.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 135.800
  • 00388 香港交易所
  • 354.200
  • 00001 長和
  • 46.250
  • 02318 中國平安
  • 49.150
報章貼士
  • 01833 平安好醫生
  • 7.810
  • 目標︰--
  • 00512 遠大醫藥
  • 6.040
  • 目標︰$6.80
  • 00027 銀河娛樂
  • 32.250
  • 目標︰$34.50
熱炒概念股
即時重點新聞

14/03/2025 16:58  《盤後部署》恒指二萬四復失關注重磅業績，長和急跌買入等派息

14/03/2025 17:12  【聚焦數據】內地2月新增貸款1.01萬億，遜預期

14/03/2025 17:08  【聚焦數據】內地2月末M2增7%符合預期，M1增0.1%

14/03/2025 12:07  【小米預測】小米上季料多賺三成半，關注電動車虧損能否收窄

14/03/2025 16:57  理想汽車(2015)上季經調整純利減少12%

14/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４３﹒４６億元，買騰訊沽盈富基金

14/03/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】滙證升阿里、騰訊目標，績後削東方海外目標

14/03/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７７２８，隔夜拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 2月新增貸急縮至1萬億，監管鼓勵個人消費貸投放新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 阮子曦：港股呢個位仲可以追貨？下周有咩板塊可以留意？ | #阮子曦 #1周部署新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日升497點收報23959，催生禮包引燃財政提振憧憬新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

《孤獨的美食家》香港篇！「五郎」松重豐最愛沙嗲牛肉麵！對港人早餐吃即食麵感震驚
人氣文章

Foodie What’s On

《香港澳門米芝蓮》完整名單｜Amber終於獲得三星！澳門譚卉升二星！7間新登場一星餐廳
人氣文章

Foodie What’s On

《香港澳門米芝蓮》完整名單｜Amber終於獲得三星！澳門譚卉升二星！7間新登場一星餐廳
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

可能是世界首創的唇膏包裝？英國品牌Lisa Eldridge的絕美復古唇膏，復刻柯德莉夏萍的珍藏古董！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

網路劇《童話故事下集》：太多原因讓人掀起離婚念頭，最後關頭他們還是寧願留下來
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌，是每個已婚者都要用時間去想想的課題：要知道自己有慾望
健康好人生 Health Channel
人氣文章
世界睡眠日 | 報復式補眠越睡越累？4大都市人常見習慣恐致失眠 | 「睡眠荷爾蒙」助你擊退失眠困擾
人氣文章
許廷鏗：牙醫與歌手雙重身份，網民讚洗牙手勢好收費好抵
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2025 22:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事14/03/2025
神州經脈 | 2月新增貸急縮至1萬億，監管鼓勵個人消費貸投放
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

派系清洗的歷史循環，敘利亞往何處去？

12/03/2025 17:36

大國博弈

高息定存 | 恒生一周港元定存年息高達10厘，1個月4.5厘

11/03/2025 16:36

貨幣攻略

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處