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一周部署 | 美儲議息盼鴿聲，騰訊美團放榜市場矚目

16/03/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

下周美聯儲減息機會極低

 

　　聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲下周幾乎不可能減息，這代表香港再一次失去減息窗口。雖然美國總統特朗普的發言暗示未來可能出現的經濟衰退是「排毒」，意味著關稅戰不會因應美國經濟問題而發生動搖，市場憂慮美國面對滯脹風險，美股高位震盪，納指、標指相應陷入技術調整。在沒有外力影響之下，市場理論上是不會同時發生經濟衰退和通脹，而關稅戰正好就是那個外力，央行只能從貨幣供應的角度調節，減息能刺激經濟，也能短期提振美股，但也會讓通脹變得一發不可收拾。

 

業績焦點：騰訊、美團

 

　　騰訊(00700)第四季收入綜合市場預測約為1684.35億元，同比增長8.53%；每股收益預計為4.553元，非國際財務報告準則淨利潤預計範圍在513.27億至558.62億元之間，同比增長20.3%至30.9%。騰訊本土市場遊戲收入預計同比增長16%-18%，關注海外遊戲收入表現，預計同比增長約12%，目前其市場份額已接近國內水平；至於網絡廣告收入預計同比增長約12%，主要受益於視頻號廣告和直播電商的快速發展；市場另外還將密切關注公司未來的回購策略及資本回報計劃。

 

　　美團(03690)第四季度收入介乎726.43億至736.96億元人民幣，同比增長20.81%至22.6%，非國際財務報告準則經調整溢利淨額預計介乎87.25億至96.74億元人民幣，同比增長99.4%至121%，中位數為92.9億元，同比增長112%。投資者高度關注外賣訂單量的增長（預計同比升10%），以及「拼好飯」等業務對利潤率的影響，另外市場也衝擊其新業務虧損大幅收窄，尤其是社區團購和閃購業務的盈利能力提升。

 

呼市催生大禮包引發市場驚詫

 

　　內地提振經濟往往靠叫口號，最多派發消費滿減券，然而呼和號特市突然推出重磅刺激生育津貼，津貼金額超過五位數，讓人期待又怕受傷害：對於三線城市居民而言，萬元津貼已經足夠豐厚，尤其是生活水平不高的勞工子弟，而且一個西部省份的首府城市提出了如此破格的政策，讓人不禁猜測是否全國性發錢催生的第一槍。然而，有關政策缺乏央行債券支持及中央財政專項撥款，加上西部省份財政普遍吃緊，可行性仍有待商榷。

 

日本春鬥成果豐碩，大老闆為國加薪

 

　　日本打工仔迎來好消息，當地最大工會勞動組合總連合會(RENGO)稱，資方同意未來一年薪酬將平均升5.46%，創1991年以來最大增幅，然而這個增幅還是無法支持日本央行短期內加息，市場預計每六個月左右加息一次，也就是下一個加息窗口要到今年7月。漲工資是國家刺激消費的最重要一環，因此日本大企業的決定顯然也有大局考量，但中小企是否能跟隨漲薪顯然是個問題。

 

一周部署 | 納指陷技術調整環球避險情緒增，港股告別政策市

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 美儲議息盼鴿聲，騰訊美團放榜市場矚目

 

阮子曦：港股呢個位仲可以追貨？下周有咩板塊可以留意？

 

 

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