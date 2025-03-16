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港股 | 蕭猷華：恒指本周料挑戰25000大關

16/03/2025

　　《套期保值》恒生指數上周成功守住筆者早前提到的重要支持位23241點，上周二（11日）低見23238點後，迅速呈現V形反彈，最終收報23782點；而在上周四（13日），指數再次低見23198點，收報23462點，表明23200點附近的支持力度強勁。

 

　　儘管特朗普的關稅戰愈演愈烈，甚至威脅可能對歐洲進口葡萄酒徵收200%關稅，消息震盪了歐美股市，然而中港股市的韌性卻顯得相當強勁。筆者多次提出，特朗普的關稅戰，對A股和港股實際上影響有限，因為其主要針對的不是中國，而是全球對美國存有貿易順差的國家。故此，在這種情景下，內地市場有更多喘息空間，也能更好地與其他國家發展合作機會。此外，市場憂慮關稅戰會拖累美國經濟，導致資金流入港股，促使東升西降的趨勢持續。

 

港股 | 蕭猷華：恒指本周料挑戰25000大關

港股繼續有買盤吸納，且成交金額維持在理想水平，後市看好。(Shutterstock)

 

　　恒指上周雖然下跌，但收市價計收在全周最高位，反映繼續有買盤吸納。而且，每日成交金額穩定維持在3000億元左右，這是一個理想水平。若成交金額超過5000億元，則反映外資大戶可能已在高位收割。因此，預期本周恒指挑戰25000點大關。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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