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騰訊預測 | 騰訊去年第四季料多賺25%，遊戲收入增速料續加快

17/03/2025

騰訊預測 | 騰訊去年第四季料多賺25%，遊戲收入增速料續加快

 

　　騰訊(00700)將於本周三(19日)公布去年第四季及全年業績。據彭博綜合市場預測數據顯示，去年第四季收入預測1684億元(人民幣．下同)，按年升8.5%；經調整純利料錄534.8億元，按年升25%。全年收入估算則為6568億元，按年升7.8%；經調整純利2201億元，按年升39.6%。

 

後市關注接入AI後業務憧憬

 

　　基於《地下城與勇士》續貢獻全季收入及對數大旗艦遊戲預期，市場將關注遊戲收入增速是否加快，另亦會留意視頻號變現能力、成本結構改善對毛利及利潤影響。市場亦將對今年騰訊毛利率趨勢、旗下自研大模型「混元」及雲收入更新感興趣。

 

　　此外，在微信及其他業務接入DeepSeek模型後，一方面憧憬AI可推升廣告增長空間，惟內地整體仍面對通縮等宏觀經濟挑戰，今年廣告、金融科技及企業服務(FBS)收入前景未可樂觀。除此之外，公司被列入美國國防部「軍事企業名單」後續影響及回購指引亦將為市場所聚焦。

 

遊戲收入料增速加快至約一成半

 

　　花旗估算去年第四季，騰訊收入按年升7.3%至1666億元；經調整純利535億元。另預期去年第四季雲業務收入按年升7%，今年則升18%。該行相信公司將DeepSeek深度融合至微信及騰訊雲服務，相信可推動雲端需求及商業服務收入增長加快。

 

　　中信里昂預計，騰訊去年第四季總收入、經調整息稅前利潤將分別增長8.3%、21.7%，達到1680億元、600億元。遊戲收入將加速增長，按年升幅15%；在線遊戲收入則升15.4%至474億元，其中國內和國際遊戲的收入增長分別加速至16.6%和13%。該行指出，騰訊遊戲收入增速加快，主要受惠於新遊戲《地下城與勇士》、《三角洲行動》和《流亡黯道2》成功推動，以及經典遊戲的穩健表現。


　
　　中信里昂亦估算，第四季在線廣告收入將按年增長13.6%至338億元，主要受廣告技術進步、視頻號的廣告加載量增加以及來自微信搜索和小程序商店的收入增長推動。公司已部署大型語言模型(LLMs)生成廣告內容，收入佔比顯著，達雙位數比例。另季內FBS收入料按年增長3%至561億元。

 

廣告、FBS收入增長或放緩


　
　　麥格理估算騰訊去年第四季總收入按年增9%；經調整純利按年增35%。季內遊戲收入按年增速將由第三季12%加快至14%。不過，為反映廣告、FBS增長放緩因素，下調公司2024、25年盈利預測0%、1%。

 

　　麥格理認為騰訊核心業務健康及具有長期上升空間，其中去年第四季收入、利潤增長良好，將推動同期經調整純利超越市場預期，且認為視頻號是長期增長動力，變現程度相對同業嚴重不足。另外，騰訊成本結構改善，將持續提升整體利潤。

 

　　富瑞預計騰訊去年第四季總收入按年增約9%至約1690億元。按板塊劃分，網路遊戲收入增約15%至約470億元；營銷服務收入增約13%至338億元；金融科技及企業服務收入增3%至559億元。經調整純利按年增25%至530億元。該行佔計投資策略於去年第四季繼續繳出成績，當中重申國內、海外市場遊戲收入料按年加快增長。

 

總收入料升不足一成

 

　　花旗則將騰訊去年第四季總收入預測下調1.1%至1666億元，以反映監管壓力或拖累社交網絡和社區收入增長，以及對金融科技和企業服務收入採用更保守的假設；估計第四季總收入按年增長7.3%，遊戲和廣告將提供成長動力，但金融科技與企業服務增速放緩構成拖累，預計騰訊今年基本面穩健，毛利、營業利潤和淨利潤增速繼續快於收入增速。

 

撰文：經濟通通訊社記者許英略

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