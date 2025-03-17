四叔辭世 | 恒地李兆基辭世享年97歲，創立地產王國被封「亞洲股神」，交捧兩子分管中港業務（圖集）

恒基地產創辦人、人稱四叔的李兆基今日（17日）黃昏在家人陪伴下與世長辭，享年97歲。李兆基曾經在1996年一度成為亞洲首富，2004年以私人資金成立「兆基財經企業」，更被封為「亞洲股神」。四叔至2019年卸任恒基主席，交由兩子執掌。

恒基地產創辦人李兆基辭世，享年97歲

出身金舖世家，自幼學習金銀生意

李兆基在1928年2月生於廣東順德大良鎮，因家中排行第四，故人稱「四叔」。出身金舖世家的他，自幼隨父學習金銀生意，12歲已精通鑄金技術。1948年，20歲的李兆基帶著1000元來港創業，憑藉貨幣兌換和黃金交易的敏銳眼光，迅速崛起。

被封「亞洲股神」，地產王國由兩子接掌

李兆基長子李家傑（左）及次子李家誠（右）

李兆基商業王國始於地產業。1958年，他與郭得勝、馮景禧「三劍俠」創辦永業企業，1963年成立新鴻基地產，1972年上市。至於四叔則於1973年獨立創辦恒基兆業地產，並於1981年成功上市，恒基兆業成為本港四大地產商之一，業務覆蓋香港及內地。李兆基亦曾擔任中華煤氣(00003)主席、恒基發展(00097)執行董事、美麗華酒店(00071)及香港小輪(00050)非執行董事，以及新地(00012)副主席。

1996年，李兆基以127億美元身家一度成為《福布斯》富豪榜的亞洲首富。在2004年，四叔更以私人資金成立「兆基財經企業」。資產由500億翻倍至1000億，更被封為「亞洲股神」。據《福布斯》公布2025年度香港50大富豪榜，李兆基繼續排第二位，身家漲至292億美元（約2277億港元），僅次李嘉誠身家2909億港元。

李兆基商業王國如此龐大，亦早已作出安排。2019年李兆基宣布因年事已高，退任恒基地產主席兼總經理職務，並由長子李家傑及次子李家誠接班，兩人分管中港業務，出任恒地聯席主席及總經理。

恒指三萬點每年捐10億

四叔曾於訪問中表示，他年輕時以事業為首，其次為財富、健康及家庭，但老時，將健康排在首位，之後是家庭、事業及財富，曾表示，願以一半身家，換取年輕二十年，更說願以99%身家，換回三十年青春，相信可以再創輝煌，會比99%家財還要多呢，四叔有一心願，當恒指升到3萬點時，每年捐10億元，到4萬點時更加碼到每年捐款20億元。

推動教育及醫療發展

四叔李兆基為人念舊，發跡後不忘家鄉的需要，早於1982年，四叔與同鄉好友鄭裕彤捐贈善款，建立順德華僑中學，而且辦學情況理想，之後李兆基與鄭裕彤分別捐贈八千萬元，在故鄉順德建立李兆基中學和鄭裕彤中學。另外捐贈共達千萬元的順德醫院及順德體育中心。

他創辦「李兆基基金」，捐款數十億港元，支持教育、醫療及社會福利。他曾捐助香港十大高校，並設立「牛津大學李兆基獎學金」，培育人才。另外，2013年起，他推動捐地計劃，興建安老院及青年宿舍，緩解香港住房壓力。

成功之道，小富由儉

四叔晚年，總結他成功之道，認為大富由天，絕不是聽天由命，要大富，必先成小富，小富由儉是至理名言。人雖離去，但畢生的經驗，後世仍可借鑒，千億王國將由後人繼續經營。

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇