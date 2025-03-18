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開市Go | 美股續彈，比亞迪推超級閃充，藥明康德售產致盈利減

18/03/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報升，道指上升350點，標普500指數連續第二個交易日向上。美國2月零售銷售按月升0.2%，升幅低於市場預期的0.6%。1月份的零售額更下修為萎縮1.2%。疲弱的數據強化市場對聯儲局減息的預期。聯儲局將於本周三（19日）召開貨幣政策會議。道指收市升353點，或0.85%，報41841點；標普升36點，或0.64%，報5675點；納指升54點，或0.31%，報17808點。金龍中國指數飆升至逾三年最高，升325點，百度和阿里巴巴對指數貢獻。最大日經期貨截至上午8時07分升5點。

 

2、美國貿易代表試圖為全面新關稅注入秩序，減少措施不確定性令市場產生憂慮。部分關稅或延遲至4月初後生效，白宮重申對等關稅將於4月2日生效。

 

3、特朗普表示，中國國家主席習近平將在不久的將來訪問美國，但未透露具體詳情。

 

4、經合組織(OECD)下調全球經濟增速預測，今年降至3.1%，明年降至3%；美國今年降至2.2%，明年1.6%；中國今年調高至4.8%。

 

5、特朗普提名聯儲局理事Michelle Bowman為銀行監管副主席，此舉獲華爾街大行及小型銀行支持。

 

6、英偉達創辦人黃仁勳周二於GPU技術大會演講，投資者關注其對Blackwell產品線、中國市場及業績前景的評論。

 

7、超微半導體行政總裁蘇姿丰到訪中國，首站到訪聯想集團北京總部。

 

8、恒地(00012)創辦人李兆基周一黃昏在家人陪伴下逝世，終年97歲，1996年曾躍居《福布斯》亞洲首富。

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2025 14:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2025 14:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2025 14:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/03/2025 14:30
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