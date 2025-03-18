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比亞迪發布超級e平台，閃充5分鐘續航470公里，開啟油電同速

18/03/2025

比亞迪發布超級e平台，閃充5分鐘續航470公里，開啟油電同速

　　

 

　　3月17日晚，比亞迪(01211)召開超級e平台技術暨漢L、唐L預售發布會，其稱新一代純電技術平台超級e平台，在核心的電機、電池、電控等領域全面升級，「刷新多項全球之最」。據發布會介紹，超級e平台在充電速度上，實現充電功率1兆瓦（1000kW），實現全球量產最高峰值充電速度1秒2公里，達到全球量產最快充電速度－－閃充5分鐘，續航400公里；性能達到單模塊單電機功率580kW，最高車速超300km/h，有關技術首發搭載於旗艦漢L、唐L車型，並即日起正式開啟預售。

 

　　漢L EV預售價格為27-35萬人民幣、唐L EV預售價格為28-36萬人民幣，兩款新車將於4月正式上市。

 

充電5分鐘續航470公里

 

　　比亞迪集團董事長兼總裁王傳福在發布會上直言：「為了徹底解決用戶的充電焦慮，我們的追求在充電速度上實現『油電同速』。」要實現「油電同速」，在充電上就必須同時做到超高電壓和超大電流。王傳福介紹，此次發布的超級e平台，是全球首個量產的乘用車「全域千伏高壓架構」，把電池、電機、電源、空調等都做到了1000V，將電動車帶入千伏時代。

 

　　電池方面，發布會還正式發布了「閃充電池」，聲稱該電池從正極到負極構建起超高速離子通道，內阻降低50%，充電電流實現1000A，充電倍率達到10C。比亞迪表示，在超高電壓1000V和超大電流1000A的加持下，「閃充電池」可以做到全球量產最大充電功率1兆瓦（1000kW）。

 

　　王傳福表示，經過在漢L的測試，新電池和充電系統可以達到5分鐘充電470公里續航。為匹配超高功率充電，比亞迪自研並量產了全新一代車規級碳化矽功率晶片，該晶片的電壓等級高達1500V，據稱是行業首次量產應用的、最高電壓等級的車規級碳化矽功率晶片。

 

　　比亞迪還發布了全球首款量產3萬轉電機。比亞迪高級副總裁羅紅斌表示，「3萬轉電機不僅實現了車速的大幅提升，還可以大幅度降低電機重量，縮小電機體積，提高功率密度。」

 

擬建設4000多座兆瓦閃充站

 

　兆瓦閃充對充電樁也提出了更高要求。比亞迪集團執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波表示，比亞迪自研的全球首款全液冷兆瓦閃充終端系統，其最大輸出能力可以達到1360kW，未來將規劃在全國各地建設4000多座「兆瓦閃充站」。除自建兆瓦閃充站外，比亞迪的「雙槍充電」技術，可使超充樁變閃充樁，快充樁變超充樁；另外，「智能升壓」充電技術全面兼容公共快充樁。

 

比亞迪高開6%

 

　　比亞迪(01211)H股現價升6%，報408.8元，該股成交約146萬股，涉資5.85億元。

 

撰文：經濟通市場組

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