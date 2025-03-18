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環球經濟 | 洪灝：紙幣零避險，亂世唯黃金

18/03/2025

　　《洪視全球》自特朗普1月20日再主白宮，對內力挺馬斯克的DOGE（政府效率部）削支大計，對外朝令夕改、威逼利誘誓要盟友為MAGA（讓美國再次偉大）背書。一波神操作，換來美股神話破滅、衰退警號大作、歐洲重新武裝⋯⋯

 

　　思睿駐香港首席經濟學家洪灝於專訪表示，特朗普反建制、反精英，惟卻未提出解決方案，令美國這一次衰退的概率比以前大得多。他還指，德國領銜歐洲重新武裝，地緣局勢肯定比大家想象的要糟糕得多，而任何紙幣都不避險。

 

環球經濟 | 洪灝：紙幣零避險，亂世唯黃金

洪灝指特朗普反建制、反精英，惟卻未提出解決方案，令美國這次衰退的概率比之前大得多。

 

特朗普極具破壞性，卻未提出解決方案

 

　　有「懂王」之稱的特朗普3月9日表示，不排除關稅措施會引發美國經濟衰退，引發美股於3月10日上演「黑色星期一」，納指100創下2022年以來最大跌幅，三大指數全數蒸發去年11月以來的「特朗普行情」升幅。

 

　　洪灝指，絕大部分評論家對特朗普的「右派保守主義」、「反自由主義」等標籤都有失偏頗，實際上其就是anti-establishment（反建制主義）和anti-elitist（反精英主義），惟在對現實極具破壞性的同時，卻未提出解決方案，而這才是他的「精髓」所在。

 

　　對於特朗普上任近兩個月動作不斷，他認為，美國總統任期只有4年，中間還有一個中期選舉，「如果他在這頭兩年不能夠完成競選時承諾的事情，那麼中期選舉很可能就會落敗，變成跛腿總統」，但到目前為止，仍未達成所謂「大刁(deal)」，反觸怒了所有人，顯示他可能高估了自己。

 

美抑制政府消費，或致衰退負循環

 

　　美國2月失業率回升至4.1%，亞特蘭大聯儲GDPNow預測一季度負增長(-2.4%)，CNN的FGI指數持續位於「極度恐慌」水平，是否意味衰退之狼真的來了？洪灝認為，衰退的真正原因是經濟內部需求萎縮，並形成供大於求－通脹壓力消失（甚至通縮）－消費意願進一步萎縮的負循環。

 

環球經濟 | 洪灝：紙幣零避險，亂世唯黃金

美國現正面臨消費萎縮 (iStock)

 

　　他續指，從總需求的角度看，由於美國政府扮演經濟最大角色，拜登時期大概有三分之一新增就業是政府工，若按馬斯克欲將政府財赤從7%削減至3%，勢抑制大量政府消費，並導致消費萎縮，進而出現上述負循環。

 

歐洲增軍費＋核保護，儼如三戰前夕

 

　　那麼，美元指數從1月110以上回落至104以下，又是否提前反映衰退預期？洪灝表示，這可能更多是特朗普操作改變地緣格局的漣漪效應。

 

　　他解釋，如果不威脅退出北約，德國就不會領銜歐洲「重新武裝(rearm)」，而德國上一次武裝，正正是一戰、二戰時，「我覺得很多人沒有反應過來」。除了德國將相當於GDP 1%的國防開支排除預算限制之外，法國亦提出向歐洲盟國提供「核保護傘」；洪灝稱，「你想想這個多可怕，這個儼然就是三戰的前夕」，「現在的局面肯定比大家想象的要糟糕得多，只是我們這邊因為離全球市場比較遠。」

 

美元日圓今非昔比，亂世唯黃金

 

　　歐洲似戰雲密布，德法意等多國國債殖利率飆升，帶動歐元走強，連2022年起一瀉千里的日圓亦反彈。不過，洪灝指，所有紙幣都不避險，特別是日本是個貨幣嚴重超發、高負債率、人口老化嚴重的國家。「日圓不是以前那個日圓，美元也不是以前那個美元，唯有一樣東西是永恒，就是黃金。」

 

環球經濟 | 洪灝：紙幣零避險，亂世唯黃金

黃金是永恒的避險工具 (Shutterstock)

 

　　又怎看有「數碼黃金」之稱的比特幣？他認為，比特幣玩的就是心跳，儘管坊間有很多計算其價值的方法，例如挖幣成本、美元供應量兌換、黃金儲備折算等，但「這些都是講故事，你想說它是多少美元，它就是多少美元」。

 

立即去片: https://youtu.be/B9-Sj-pFasQ

 

經濟通通訊社記者俞瑾18日報道

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