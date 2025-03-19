AI | 黃仁勳GTC演講，公布「個人AI超級電腦」計劃

英偉達公布「個人AI超級電腦」計劃，計劃將令開發人員、研究人員和科學家可以在桌面電腦上開發AI模型。

公司行政總裁黃仁勳在加州聖何塞舉行的年度GTC活動上表示，戴爾、惠普及其他製造商將製造這一新系統。

將推出Blackwell晶片的後繼產品

此外，他亦預告英偉達Blackwell晶片的後繼產品Blackwell Ultra。該晶片系列將於2025年下半年推出，隨後將在2026年下半年推出升級力度更大的Vera Rubin。

與谷歌及迪士尼合作開發開源物理引擎

英偉達亦宣布與谷歌DeepMind和迪士尼研究所合作開發開源物理引擎Newton，讓機器人學習如何更精確地處理複雜的任務。Newton將針對機器人學習進行優化，並與Google DeepMind的MuJoCo和英偉達Isaac Lab等仿真框架兼容。現時預計Newton物理引擎將於2025年晚些時候推出。

與電信公司合作開發AI原生6G無線網絡

黃仁勳亦表示，英偉達正與T-Mobile、MITRE、思科、ODC和Booz Allen Hamilton合作開發AI原生6G無線網絡的硬件、軟件和架構。電信公司將合作在NVIDIA AI Aerial平台上為6G構建AI原生網絡堆疊。

撰文：經濟通國金組

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