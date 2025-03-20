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開市Go | 美料下月放慢縮表，騰訊季績強勁，萬國收入遜預期

20/03/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報升，科技股領漲。聯儲局一如市場預期維持利率不變，同時將2025年GDP增速預期從12月的2.1%下調至1.7%，另外將核心通脹率升至2.8%，高於去年12月預估的2.5%，點陣圖預測今年將減息兩次，另外美聯儲預期下月開始放慢縮表。道指收市升383點，或0.92%，報41964點；標普升60點，或1.08%，報5675點；納指升246點，或1.41%，報17750點。金龍中國指數下跌37點，百度和萬國數據對指數拖累最大。最大日經期貨截至上午8時04分跌10點。

 

2、聯儲局主席鮑威爾表示，關稅是驅動近期通脹預期上升的因素，但央行基線預期關稅對通脹影響屬暫時性。

 

3、美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基通話，雙方同意將停止攻擊能源資產作為停火第一步，特朗普稱俄烏和談已步入正軌。

 

4、英偉達CEO黃仁勳稱市場對DeepSeek只需更少晶片的擔憂屬錯誤，因此類AI模型須更多算力，短期內美國關稅不會對公司產生重大影響。

 

5、《中國建設報》報道，住建部重申需穩住樓市，推進收購存量商品房，加快構建房地產發展新模式。

 

6、中國將加強網絡訂餐配送安全管理，強化無堂食外賣的監管與社會監督。

 

7、亞洲首批美股個股槓桿及反向ETF將在港股上市，涉及英偉達、特斯拉等公司。

 

8、香港場外結算公司將於3月21日起接受中國國債作為衍生品交易的抵押品。

 

9、加拿大安大略省教師退休基金關閉在香港的辦事處。

 

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