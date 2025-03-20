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港股 | 午市前瞻 | 騰訊投入AI大戰縮量回購 高基數當心今年盈利表現

20/03/2025

 

　　美聯儲周三（19日）宣布維持利率不變，維持預計今年將減息兩次合共半厘，不過預告自4月起將放慢縮表速度。議息聲明中指近期經濟活動持續穩健擴張，近月失業率亦保持於低位，勞動力市場狀況仍然穩健，通脹則處於略高水平。市場繼續聚焦個別公司業績，恒生指數半日報24477，跌293點或1.2%，主板成交逾1575億元。恒生中國企業指數報9055，跌108點或1.2%。恒生科技指數報5939，跌101點或1.7%。

 

港股 | 午市前瞻 | 騰訊投入AI大戰縮量回購 高基數當心今年盈利表現

（資料圖片）

 

聶振邦：恒指今日防守24500點

 

　　美聯儲態度溫和，美股回升，且騰訊業績優於預期，惟港股今日仍下跌。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股今天跌約1%，整體表現溫和，屬正常調整。回調或因港股此前以連升四日，因此今日資金借好消息出貨。他指出，若恒指今日收低於24500點（為3月18日上升裂口頂部），未來一至兩個交易日仍將調整，初步支持位在十天線約24103點。但只要不跌穿24300點，後市仍傾向樂觀，上半年有計機會挑戰25000點甚至25300點。他進一步指出，上周末公布的《提振消費專項行動方案》覆蓋了消費、保險、股市等多方面，若近期有進一步的具體內容釋出，料將大力提振港股。

 

騰訊AI變現為一大競爭優勢

 

港股 | 午市前瞻 | 騰訊投入AI大戰縮量回購 高基數當心今年盈利表現

（Shutterstock圖片）

 

　　騰訊(00700)公布，第四季經調整純利升30%至553億元人民幣，收入亦按年增11%，而以全年計算，收入增8%，經調整純利按年增41%，均好過預期，惟今日騰訊走勢向下，跌約2%。聶振邦表示，騰訊業績表現不錯，唯一會被市場挑剔的可能是回購金額減少。

 

　　騰訊公布，回購目標至少800億元。相對去年實際回購金額1120億元，回購規模或縮減28.5%。但他認為，騰訊去年第四季資本支同比增長3.8倍，全年資本支出同比翻倍，資金需求大，減少回購屬合理。

 

　　值得注意的是，騰訊的業績報告提到，去年營銷服務業務收入同比增長20%，得益於持續升級AI驅動的廣告技術平台及廣告需求強勁，又提到受益於整合AI能力後，搜索結果相關性和質量的提升，微信搜一搜檢索量快速增長。但聶振邦認為，目前不能稱之為AI投資進入回報期，騰訊後續仍要加大資本支出與其他公司爭奪AI藍海，只能說其AI投入更具性價比，能產生變現能力，可以視為騰訊相較於其他AI公司的競爭優勢。

 

　　騰訊表示，為了加大對AI的投入，將在今年進一步增加資本支出，預期資本支出佔收入的比例為低兩位數百分比。聶振邦表示，騰訊提高資本支出對未來業績壓力不大，僅僅導致未來增速放緩。他預期，騰訊第四季業績表現突出，今年可能仍有增長，但增長勢頭或需保守看待。他表示，去年各季度收入增長多為單位數字百分比，而盈利增長能超八成，預計今年第一季盈利增長維持在四五成已算良好，不宜期望達到八成。

 

　　對於騰訊的股價，聶振邦表示，調整後仍有向上條件，若恒指能重回24800點或以上，騰訊有機會短線挑戰550元。對於沒有貨的投資者，聶振邦建議投資者持續關注未來一兩個交易日，若繼續回調，可考慮在500至510元之間入手。

 

港股 | 午市前瞻 | 騰訊投入AI大戰縮量回購 高基數當心今年盈利表現

騰訊股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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