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美國議息 | 經絡料美聯儲最快年中減息，P或降至加息周期前水平

20/03/2025

美國議息 | 經絡料美聯儲最快年中減息，P或降至加息周期前水平

 

　　美聯儲一如市場預期，維持基準利率於4.25厘至4.5厘區間，本地銀行龍頭滙豐銀行中午宣布維持最優惠利率5.25厘不變，中銀香港(02388)及渣打亦跟隨維持最優惠利率不變。市場估計聯儲局最快年中再次減息，而本港最優惠利率(P)亦有機會年底前降至加息周期前水平。


　
　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，本港銀行於去年3度下調最優惠利率，幅度及速度均比市場預期更多及更快。而HIBOR一直維持高水平及高於新造按息，加上去年銀行減息幅度已高於預期，銀行因應美息走勢以及現時資金成本考量，未有調整最優惠利率，現時一般新造按揭息率將維持於3.5厘水平。

 

倘美國通脹續回落或失業率上升，料最快年中減息


　
　　聯儲局主席表示，關稅為近期通脹預期上升的驅動因素，未來亦難知道關稅對通脹的影響，如勞動市場走弱，或者通脹下降速度快於預期，可相應地放鬆政策。此外，聯儲局將於4月1日開始放緩資產負債表縮減步伐，將國債的每月贖回上限從250億美元降至50億美元。

 

　　曹德明指出，雖然美聯儲今次繼續暫停減息，不過美國最新2月份消費者物價指數(CPI)報2.8%，核心CPI報3.1%，兩個數據均按月跌0.2%，並低於市場預期。相信美聯儲將會審視通脹及就業數據走勢，如通脹持續回落或失業率上升，美聯儲最快於年中或之後再次進行減息。

 

料上半年HIBOR徘徊3厘半至4厘，P或降至加息周期前水平


　
　　香港方面，今日一個月HIBOR報3.81厘，連升3個工作日，曹德明估計，上半年一個月HIBOR將繼續徘徊3厘半至4厘水平區間，如美國年中打後再度減息，本港銀行亦會根據自身商業策略調整息率，不排除跟隨下調最優惠利率(P)，最優惠利率亦有機會於年底前降至加息周期前的水平，即實際新造按揭息率或將降至3.25厘水平，挑戰2023年以來的低位。

 

撰文：經濟通採訪組

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