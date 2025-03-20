騰訊 | 季績勝預期兼增派息，大行齊升目標可趁調整吸納？

「股王」騰訊(00700)昨日(19日)收市後公布業績，上季收入按年升11%至逾1724億元人民幣，經調整純利升30%至553億元人民幣，均勝市場預期。雖然公司計劃年內只斥800億元回購，較去年減少，但今次末期息增至4.5港元。管理層又表明，今年會繼續加大資本開支發展人工智能(AI)，料佔收入低雙位數百分比。騰訊績後獲多家大行上調目標價，普遍相信其AI投資將帶來高回報，但今日(20日)股價仍隨大市出現較大調整，最多跌逾4%，或可趁機吸納。

（截自騰訊官網媒體資料庫）

上季經調整純利升30%收入升11% 末期息增32%至4.5港元



騰訊截至2024年12月31日止第四季純利513.24億元人民幣，按年升90%；每股基本盈利5.597元人民幣。非國際財務報告準則計，經調整純利為553.12億元人民幣，升30%，勝預期；非國際財務報告準則每股基本盈利6.032元人民幣。期內收入1724.46億元人民幣，按年升11%，亦好於預期；經營盈利514.78億元人民幣，增24%。按業務劃分，增值服務業務收入按年增長14%至790億元人民幣，其中國際市場遊戲收入增15%至160億元人民幣，本土市場遊戲收入增23%至332億元人民幣，社交網絡收入增6%至298億元人民幣。營銷服務業務收入增17%至350億元人民幣。金融科技及企業服務業務收入增3%至561億元人民幣。



集團去年全年純利1940.73億元人民幣，按年升68.4%；每股基本盈利20.938元人民幣，派發末期息4.5港元，按年增加32.35%。非國際財務報告準則計，經調整純利2227億元人民幣，按年升41%，勝預期。收入6602.57億元人民幣，升8.4%，亦好於預期。按業務劃分，增值服務業務收入按年增7%至3192億元人民幣，當中國際市場遊戲收入580億元人民幣，增9%，本土市場遊戲收入增10%至1397億元人民幣，社交網絡收入增2%至1215億元人民幣。營銷服務業務收入增20%至1214億元人民幣。金融科技及企業服務業務收入增4%至2120億元人民幣。去年全年投資收益淨額41.87億元人民幣，按年虧轉盈；分佔聯營公司及合營公司盈利增至251.76億元人民幣。

年內擬斥至少800億元回購 未來加大AI投入

騰訊指，於去年通過派發現金股息每股3.4元(約等於320億元)及回購總值約1120億元股份，向股東提供資本回報。至於2025年，公司建議增加年度股息32%至每股4.5元(約等於4410億元)，並計劃至少回購價值800億元股份。



騰訊總裁劉熾平指，未來會加大AI投入，一方面會投入至自身混元模型，或是在開源模型方面貢獻更多。其中針對2C(客戶端)方面，會鼓勵不同業務，包括微信生態模型接入大模型，且不論自身或開源模型與否，以滿足不同用戶體驗。而旗下所有業務皆可通過接入AI，擴大服務能力。



資本支出料佔收入低雙位數百分比 回購減少或為AI投入提供靈活性



騰訊於上季及去年資本開支分別按年升386%及221%，今年計劃進一步增加資本支出，預計將佔收入低雙位數百分比。劉熾平指，上季僅因應AI需求，資本開支增長較快。相較資本配置，公司一直核心關注股東回報，今年目標回購金額至少800億元，較去年目標減少約200億元，反映靈活度，如為AI投入增加緩衝空間，同時增加股息。公司現時擁有較強勁現金流，投資組合有實力，因此可同時支持未來AI投資及現時股東回報，有能力進行較均衡的資本配置。



微信於去年探索電商業務，推出「送禮」新功能。劉熾平提到，不論去年第四季或今年首季，微信小商店GMV均錄得健康增長。他形容「送禮」推出後效果令人振奮，可見良好商品有更好傳播方法之餘，公司亦更全面掌握用戶數據。相信「送禮」只屬電商基建一部分，料日後基建完善後，微信電商可有更好發展。

大摩：料可實現AI投資高回報 升目標價至630元



摩根士丹利發表研報指，騰訊預計可通過可持續的廣告增長，企業客戶需求增加，客戶端(2C)應用變現能力，實現AI投資高回報，同時仍致力於資本回報及提升利潤率。由於小程序及支付提供數據優勢，騰訊廣告增長可能比全球同業持久；外部AI雲需求預計將被三大廠商逐步整合，進一步推動騰訊雲加速增長。預計騰訊今年資本支出為940億元人民幣，收入佔比13%，與市場預期大致相同，主要用於GPU採購。估算其今年收入按年增長10%，非國際財務準則下的營業利潤增長16%，目標價由550元升至630元，重申「增持」評級。



滙豐環球研究稱，基於騰訊加大對AI投資，以發展核心業務，將其今年資本支出預測由去年770億元人民幣上調至900億元人民幣；相信透過其「多模型策略」，包括投資內部模型，騰訊可受惠於行業創新，亦可同時利用自己專有內容。另一方面，相信AI變現將超越雲業務，由於前者涵蓋場景廣泛，尤其是透過騰訊現有的廣告業務和微信生態系統，反映小商店、搜尋業務潛力。此外，偏好騰訊透過承諾回購及派息措施平衡股東回報及業務增長方式，估計騰訊擁有足夠淨現金與自由現金流來支持今年資本支出及股東回報，目標價由610元升至630元，維持「買入」評級，認為投入AI有助長遠增長。

大和：AI投資將推動長期結構性增長 升目標價至670元

大和表示，騰訊業績略超市場預期，當前關鍵焦點是AI戰略。管理層分享其AI投資戰略，將最終推動所有業務單位的長期結構性增長，騰訊是中國互聯網行業中最佳受益於AI應用增長的企業。騰訊於2016年成立AI實驗室，並於2023年開始投入資源開發其自有的混元基礎模型。多模態基礎模型在圖像及視頻生成方面表現尤為強勁，廣泛應用於廣告創作。騰訊面向消費者的AI原生應用「元寶」的日活用戶(DAU)近期大幅增長，並躋身中國AI應用前三。騰訊還將AI整合到其面向企業服務的基礎設施、平台及軟件層面，將其2025至2026財年每股盈利預測上調4至5%，以反映AI實施及採用帶來的更好前景，予「買入」評級，目標價由565元上調至670元。



花旗指，騰訊去年第四季總收入增幅重回雙位數字，毛利率、純利表現受惠於線上廣告及國內遊戲收入表現跑贏大市，加上利潤、收入及經營槓桿增長較快。管理層清晰指導AI業務計劃、Al如何增強內部產品能力，同時闡述同步部署內部、外部模型理由，並制定企業和消費者AI產品路線圖。踏入今年或今年首季，隨著資本支出增加及GPU供應緊張程度逐步緩和，雲業務收入可能加快增長；遊戲業務受強勁收入及用戶參與度增長所支持。管理層亦有信心在較高的折舊支出下，利潤增長速度仍將快於收入增速，目標價由648元升至681元，重申「買入」評級。

麥格理：正構建以AI為核心生態系統 升目標價至651元

麥格理稱，騰訊正在構建以AI為核心的生態系統，相信AI在面向消費者(2C)及面向企業(2B)的應用上都存在貨幣化機會，相信資本支出承諾與投資報酬率保持平衡，通過多元化服務從AI整合，騰訊生態系統是中國最佳受惠者之一。騰訊2024年第四季經調整淨利潤基本符合預期，看好今年發展前景，目前預測2025年經調整淨利潤將按年增長15%至2550億元人民幣，較市場普遍預期高出4%，考慮到金融科技與企業服務業務增長放緩，將今明兩年經調整每股盈利預測分別下調8%和5%，目標價從560元上調至651元，重申「跑贏大市」評級。

中信里昂指，騰訊去年第四季業績超出該行預期，收入加快增長，經調整純利、國內遊戲收入、線上廣告收入均好於預期。預計由於良好的遊戲產品組合，搜尋、電商廣告市場份額進一步增長因素，公司今年收入可保持雙位數百分比增幅，且利潤擴大，分別上調公司2025、26年經調整純利預測4%、5%。另於農曆新年期間，騰訊五款熱門遊戲每日活躍用戶增長穩健，為今年遊戲業務良好訊號。於上季，騰訊加大GPU投入，資本支出攀升，料將推升今年雲收入增長，將其評級由「優於大市」升至「高度確信優於大市」，目標價由500元升至645元，騰訊業務將從早期AI應用中最為受惠。

林家亨：有先見之明投資AI抵讚 回至10天線可短線買入

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，騰訊業績絕對可以「收貨」，公司沒有將全部錢用於回購也合理，否則會減少派息，現時維持一定回購數量但派息增加屬於好事。另外，騰訊收益雖然增加，但支出沒有減少，尤其要投入AI及大數據，去年資本開支就高達767億元，升了221%，公司很大投入用於AI開發，直到今年2月DeepSeek突然表現很好，很多公司才說要投資AI，而騰訊投入AI的開支累計已達3912億元，早有先見之明，值得一讚。由於騰訊早已加大AI投資，該項目收益將來必然增加，而因其AI能力提高，廣告收益也必可提高。值得一提，騰訊的AI團隊去年曾進行大規模重組，在掌握未來趨勢方面應會比其他公司優勝，加上早已有如此大投入，相信其在未來AI成果分享上可居頭一、二位。

林家亨又指，騰訊遊戲業務增長未來應可維持，但要再有逾一成季度增長會有些困難，始終外國對行業發展規限很少，中國的卻有很多規限，尤其在遊戲收費服務方面，對年青人或16歲以下人士都有嚴限規條，包括收費形式及每日參與時間都有規限，故騰訊高增長遊戲收入已過去，但仍有機會維持近一成增長。另外，雖然騰訊的金融科技及企業服務業務增長較慢，季度毛利率下跌，但公司始終是行業龍頭，以前阿里巴巴(09988)旗下螞蟻金服也屬金融產業，卻已無法經營，騰訊仍有得做，只不過增長放緩，已值得慶幸。騰訊業績有機會令其股價再上升，但要從中長線來看，而香港股民大多炒短線，騰訊現時保歷加通道頂線處於約547元，若炒短線升至該處不妨先行食胡，長線則仍樂觀，回至10天線可再買入短炒。

騰訊今日跌3.8%收報519.5元，成交261.57億元。其他科技股也普遍下挫，阿里巴巴跌3.97%報135.5元，京東(09618)跌4.94%報167.5元，美團(03690)跌4.43%報168.1元，百度(09888)跌5.44%報93.8元，快手(01024)跌4.64%報62.65元，網易(09999)跌2.19%報156.7元，小米(01810)跌2.92%報56.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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