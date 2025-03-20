長和系業績 | 長和去年少賺27%遜市場預期，李澤鉅：經營環境難測將限制新投資

長和(00001)公布，按IFRS 16後基準計算，截至2024年12月31日止全年純利170.88億元，按年下跌27%，遜市場預期，每股基本盈利4.46元，派末期息1.514元，按年跌15%。全年派息2.202元，按年跌13%。市場關注集團出售巴拿馬港口業務交易，但主席李澤鉅在業績公告中未特別提及，只就地緣政治風險發出警告。

（資料圖片）

中港收入佔比降至12%

長和業績公告顯示，集團去年收入4766.82億元，升3.3%；EBITDA總額1251.08億元，按年跌1.7%。中港業務佔集團整體收入由2023年的14%減至2024年的12%，而期內EBITDA佔比亦由7%減至5%，佔EBIT比例由4%降至3%。至於歐洲業務收入佔比則由50%升至52%，EBITDA及EBIT佔比分別升至55%及52%。

經營環境料波動，將限制資本開支及新投資

長和去年因應由於經營環境受到沉重壓力，就其越南電訊業務確認一次性非現金減值及其他撥備37億元。然而，整體而言，集團之基本營運業績相對穩定。李澤鉅在業績報告的展望中指出，集團業務經營環境預期將波動不穩且難以預測，因此將限制資本開支及新投資，並專注於嚴格現金流管理，亦將要求所有業務提高生產力，並降低營運支出，尤其透過加快採用合適新興技術工具。

據報，中國有關部門開始評估長和出售海外港口業務的交易。集團業績報告中亦有提及「風險因素」，指出港口往往被政府視為關鍵國家資產並在許多國家受到政府控制與規管。在政局較不穩定國家，政權更替或政治氣氛轉變，可能影響外資國際港口營運商（包括集團之港口業務）所獲授之港口特許經營權。

港口及相關服務EBIT升27%

（和記港口官網截圖）

長和去年港口及相關服務收益452.82億元，按年增加11%，主要由吞吐量上升6%，以及所有分部有所增長帶動，其中倉儲收入增加13%，以及一航運業務聯營公司表現理想。分部EBITDA 161.72億元及EBIT 118.73億元，分別上升19%及27%，由於上述收益增加及成本控制措施得宜。

長和料於今年由於航運公司轉至新聯盟，以及持續地緣政治風險影響全球貿易，年初將出現供應鏈中斷情況可能帶來阻力，但亞洲及中東地區預期繼續溫和自然增長，加上現有碼頭設施擴建及策略夥伴關係加強，分部來年營運業績有望改進。

零售部門收益總額升4%，EBIT增1%

零售部門以呈報貨幣計算，收益總額1901.93億元，按年增加4%，而EBITDA及EBIT分別為163.95億元及130.18億元，增幅均為1%。集團稱，除非東盟亞洲地區外，大部分業務均表現理想。撇除非東盟亞洲地區，以當地貨幣計算EBITDA及EBIT較去年皆大幅增長10%。集團預期，歐洲及東盟亞洲業務預計可維持強勁表現，而非東盟市場之亞洲業務表現亦可望透過優化店舖網絡及推行各項策略而好轉。

CKHGT收益升2%，EBIT升54%

長和旗下CK Hutchison Group Telecom（CKHGT）去年收益為883.71億元，以呈報貨幣計算較去年增加2%。EBITDA及EBIT分別為241.29億元及34.85億元，以呈報貨幣計算較分別按年增加8%及54%，主要由於歐洲3集團業務之表現較佳。3英國與Vodafone英國合併料今年上半年內完成。

集團預期，電訊業務將專注於透過擴大客戶總人數及在嚴謹之資本開支管理下，穩定折舊以達致穩固基本業績，亦將全面審視提升生產力，以及顯著降低營運及資本成本之方法與途徑。集團將於年內完成此深入評估並公布新目標。

至於來自長江基建(01038)營運業務溢利貢獻按年錄得10%強勁增長，但受財務項目影響，導致所公布按IFRS 16後基準之溢利淨額為81.15億元，按年上升1%。

麥理思退任非執行董事

另外，長和宣布，麥理思已決定自明日起，退任公司非執行董事，以便投放更多時間於其他個人事務與承諾上。公司稱，樂見麥理思已同意出任董事會特別顧問。

長實去年純利下跌21%符預期，全年派息減15%

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長實集團(01113)公布，截至2024年12月31日止全年純利136.57億元，按年跌約21.2%，符合市場預期，每股基本盈利為3.89元，派發末期息1.35元，連同去年9月已派發之中期股息每股0.39元，2024全年合共派息每股1.74元，較2023年的2.28元下跌15.1%。於年終結算日，集團負債淨額與總資本淨額比率約為4%。

物業銷售收益跌50.6%

長實去年收入455.29億元，按年下跌約3.6%，除稅前溢利148.34億元，跌27%。期內，長實去年物業銷售收益跌50.6%至22.09億元，已確認之物業銷售收入為99.6億元，按年跌24.3%，主要包括香港住宅項目的銷售－洪水橋#LYOS及屯門飛揚第1及2期；內地的住宅與商業單位銷售，包括東莞海逸豪庭、上海高逸尚城及北京譽天下；和英國倫敦Chelsea Waterfront的住宅單位銷售。

於年終結算日，集團擁有可開發土地儲備約7000萬平方呎，其中700萬平方呎、6000萬平方呎及300萬平方呎分別位於香港、內地及海外。

租務收益微升1.8%

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物業租務收益則微升1.8%至47.2億元，物業租務收益則微升1.8%至47.2億元。長實去年物業租務收入為61.35億元，按年升3.8%。CKC II為一幢超甲級寫字樓物業，出租樓面面積約56萬平方呎，已於2024年5月落成，待租戶進駐後，該物業會為集團提供經常性租金收入及現金流。於年終結算日，集團持有約2240萬平方呎之投資物業組合。

酒店及服務套房業務收益升8.3%

去年酒店及服務套房業務收入為43.9億元，按年升0.16%，而酒店和服務套房的平均入住率分別為82%及91%。本年度收益為16.51億元，較去年增加1.26億元或8.3%。

年內物業及項目管理收入為9.12億元，主要包括提供物業管理及相關服務所收取的管理費。期內收益為3.61億元，升0.6%。英式酒館業務收入為244.25億元，較去年增加12.8億元，主要為優化價格所帶動。

李澤鉅︰香港及內地一直為集團之重要市場

長實主席李澤鉅表示，集團秉持貨如輪轉之策略推售物業項目，以配合市場需求。集團2024年物業銷售收入較2023年錄得減幅，惟在地價及發展成本高企且充滿挑戰之市道下，集團物業銷售仍可於年內錄得收益。集團將繼續奉行審慎策略，物色優質土地儲備用作未來發展。

他指出，集團作為跨國企業，向來以長遠可持續發展為方針，秉持「發展不忘穩健、穩健不忘發展」原則，嚴守財務紀律及貫徹審慎管理策略，謹慎應對多變挑戰與不明朗宏觀經濟因素。管理層將不時物色具持續回報及結構性高流通投資項目，進一步鞏固集團財務狀況、資產質素及溢利水平。集團將繼續把握機遇，隨時動用資金投資於環球各類資產，而香港及內地一直為集團之重要市場。

撰文：經濟通採訪組

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