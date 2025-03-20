證監會：限新股孖展最高九成，券商須遵守FINI投資者識別要求

證監會今天（20日）發出通函，就首次公開招股認購及融資服務向持牌法團提供額外指引，以加強它們的風險管理手法，及保護投資者免受過度的財務風險。

（證監會網頁截圖）

持牌法團在進行IPO融資活動時存在缺失

證監會最近對數家選定持牌法團的首次公開招股融資活動完成了檢視，在當中發現到存在缺失，尤其是一些持牌法團被發現曾採取不謹慎和過分進取的融資手法，接納超出其客戶財政能力的認購指示。在一些個案中，持牌法團聚焦於首次公開招股股票的認購水平或預期認購率，而非客戶的財務狀況，這可能會令客戶出現過度槓桿的情況，並使持牌法團本身面臨更高的客戶違約風險。

IPO認購收最低10%預付金

證監會指，就未獲客戶預先繳足資金的首次公開招股認購指示，持牌法團應向該等客戶收取最低相等於其認購金額10%的預付認購資金。

財務風險管理上，證監會指，持牌法團在向客戶提供首次公開招股融資借貸時，應評估其自身的財政能力及流動資金以及客戶的信用可靠度。尤其是持牌法團應在提供首次公開招股服務前對其財政及流動資金狀況作出評估，以估算對速動資金的影響及資金需求，從而決定其首次公開招股服務策略，包括首次公開招股融資貸款總金額上限，以及動用內部資金或透過向外借貸來為客戶的認購提供融資貸款。另外，在向客戶授出首次公開招股融資貸款前評估客戶的財政能力，並在有需要時收取最低金額為高的預付認購資金。

券商須確認客戶遵FINI投資者識別文件證明

證監會提醒，持牌法團應採取合理程序以確保就首次公開招股認購而提交至FINI的客戶識別信息是準確。這些程序包括但不限於：在提交首次公開招股股份申請人的客戶識別信息時，遵循FINI指定的身份證明文件優先次序安排的排序要求；要求客戶確認沒有其他優先排序較高的身分證明文件，並保留適當的稽查記錄等。

持牌法團應實施合理的監控措施，以防止客戶透過其在該公司維持的帳戶，就某首次公開招股提交多個認購指示。

證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，必須確保持牌法團及投資者在參與首次公開招股認購活動時能有效地管理他們的風險。他續說，該通函旨在就證監會的預期操守提供清晰指引，從而推動本港資本市場繼續穩健增長。

撰文：經濟通採訪組

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