開市Go | 中概股連跌三日，抽新股孖展上限，長和績差預告風險

要聞盤點

1、美股三大指數收市報跌，聯儲局昨日維持利率不變，並暗示今年年底前有可能仍會減息兩次。市場正評估相關貨幣政策前景。聯儲局昨日於聲明中表示，由於關稅導致的任何通脹上升都可能是短暫，今年稍後仍有減息空間，言論一度刺激市場風險情緒。道指收市跌11點，或0.03%，報41953點；標普跌12點，或0.22%，報5662點；納指跌59點，或0.33%，報17691點。金龍中國指數連續第三天下跌，跌321點，阿里巴巴和京東對指數拖累最大。最大日經期貨截至上午8時03分升5點。

2、美國上周首次申領失業救濟人數增2000至22.3萬，略低於預期；2月二手樓銷售按月升4.2%，年率達426萬間，高於市場預期。

3、前美國財長薩默斯稱，聯儲局放緩縮表反映美債市場吸收能力有限，外界應視此為警號，擔憂或出現類似英國2022年債市危機情況。

4、特朗普稱將「很快」與烏克蘭簽稀土協議，澤連斯基否認讓出核電站控制權，但對美國投資這些設施持開放態度。

5、與特朗普關係密切的共和黨參議員Steve Daines周六將與中國一位高級別領導人會面，據報這次訪華能有機會與中國國家主席習近平會談，從而為接下來的首腦峰會鋪路。

6、「新債王」岡拉克認為美國經濟衰退風險升溫，華爾街股市將持續波動；期貨數據顯示交易商估計一年內衰退概率為五至六成。

7、英偉達CEO黃仁勳稱將於波士頓設量子計算研究實驗室，並計劃未來四年在美國採購5000億美元電子商品，支持晶片生產。

8、因散戶抽新股熱情過高，香港證監會設置IPO認購融資上限，券商最多可為客戶提供90%的認購資金。

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