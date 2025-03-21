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美股 | 減息預期不敵關稅戰憂慮，美股三大指數轉跌

21/03/2025

美股 | 減息預期不敵關稅戰憂慮，美股三大指數轉跌

 

　　美股周四（20日）收市報跌，聯儲局昨日維持利率不變，並暗示今年年底前有可能仍會減息兩次。但市場對貿易戰的擔憂，蓋過對減息前景的影響。

 

　　道指收市跌11.43點，或0.03%，報41953.20點；標普500指數跌12.41點，或0.22%，報5662.88點；納指跌59.16點，或0.33%，報17691.63點。

 

　　聯儲局昨日於聲明中表示，由於關稅導致的任何通脹上升都可能是短暫，今年稍後仍有減息空間，言論一度刺激市場風險情緒。

 

　　英偉達升約1%，CEO黃仁勳承諾將採購數千億美元美國製造晶片，並計劃於波士頓開設量子計算研究實驗室。IBM據報於美國多地大規模裁員，或涉數千員工，日內股價下跌3.6%。Nike將於周四收市後公布業績，股價報跌1.6%。

 

　　經濟數據方面，美國上周新領失業救濟人數增加2000人，至22.3萬人，略低於市場預期的22.4萬人。另外，美國2月二手樓銷售按月上升4.2%，以年率計達426萬間，高於市場預期。

 

美元兌日圓一度跌至148.18

 

　　美匯指數日內升0.38%，報103.854美元。美元兌日圓一度跌至148.18水平，日內輕微回升0.07%，報148.77。英倫銀行宣布維持基準利率於4.5厘不變，符合市場預期。英鎊兌美元跌0.35%，報1.2958。

 

　　紐約期金升0.44%，報每盎司3054.58美元。受聯儲局暗示年內有可能減息兩次刺激，國際金價再度突破歷史新高。

 

　　受美國發布對伊朗新的相關制裁，中東緊張局勢再度升級。紐約期油升1.98%，報每桶68.24美元；布蘭特期油升1.87，報每桶71.64美元。

 

撰文：經濟通國金組

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