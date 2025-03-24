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美股焦點 | 波音獲六代戰機訂單，科技板塊推動美股收市倒升

24/03/2025

美股焦點 | 波音獲六代戰機訂單，科技板塊推動美股收市倒升 28

 

　　美股三大指數上周五（21日）全日波動，尾盤傳出波音獲得特朗普政府第六代戰機研發合同，刺激美股收市倒升。

 

　　道指收市升32.03點，或0.08%，報41985.35點；標普500指數升4.67點，或0.08%，報5667.56點；納指升92.43點，或0.52%，報17784.05點。

 

　　三大指數周累計均錄得升幅。道指周線累升1.2%，錄得兩個多月以來最大單周升幅；標普500指數累升0.51%，實現五周以來首次上漲，結束一年多以來最長連跌周數；納指本周累升0.17%，終止此前連續四周下跌。

 

　　波音升3%；特斯拉收市亦升5.3%，馬斯克召開員工大會鼓勵續持有公司股票；Nike跌5.5%，公司料第四季業績將受關稅影響；聯邦快遞進一步下調2025年收入指引，日內下跌6.5%。

 

美元兌日圓續升

 

　　美匯指數延續升勢，日內升0.33%，報104.139。地緣政治風險升溫以及經濟數據表現尚可，美元仍獲支持。美元兌日圓續升，日內升0.33，報149.27。歐元兌美元下跌0.22%，報1.0823。市場對歐元區經濟復甦前景的擔憂仍未得到明顯改善。

 

　　紐約期金跌0.67%，報每盎司3023.36美元。黃金創下歷史新高後回落，主要因部分投資者獲利回吐外，也受美元走強影響。

 

　　美國對伊朗石油出口實施新制裁，加上OPEC+計劃要求七個成員國進一步減產，為油價帶來一定支持。紐約期油升0.32%，報每桶68.28美元；布蘭特期油升0.21%，報每桶71.62美元。

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