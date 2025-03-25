滙豐投資峰會 | Cathie Wood︰特斯拉股價可見二千六美元

有「科技股女股神」之稱的方舟投資（ARK Investment）創辦人Cathie Wood今日（25日）在香港出席HSBC滙豐投資峰會時表示，看好特斯拉（Tesla）(US.TSLA)股價在5年內達到2600美元，為目前股價近10倍，而Tesla自動駕駛計程車（Robo Taxi）將佔到當時價值90%。另外，她指出對Tesla股價的預測，仍未考慮到Tesla人形機器人業務。

對於比亞迪(01211)去年收入超越Tesla，Cathie Wood指出，以價錢和里程等指標看，Tesla的電動車仍具競爭力。她指出，若單純以電動車角度比較，Tesla與比亞迪同樣是領跑者，但若加入自動駕駛計程車，至少比亞迪目前還沒有抓住這個機會。

截至3月24日，Tesla仍是方舟投資旗艦產品ARK創新ETF的最大持股，佔58億美元資產的10%，比例較2024年底的近16%有所下降。

撰文：經濟通採訪組

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