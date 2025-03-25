  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

滙豐投資峰會 | Cathie Wood︰特斯拉股價可見二千六美元

25/03/2025

　　有「科技股女股神」之稱的方舟投資（ARK Investment）創辦人Cathie Wood今日（25日）在香港出席HSBC滙豐投資峰會時表示，看好特斯拉（Tesla）(US.TSLA)股價在5年內達到2600美元，為目前股價近10倍，而Tesla自動駕駛計程車（Robo Taxi）將佔到當時價值90%。另外，她指出對Tesla股價的預測，仍未考慮到Tesla人形機器人業務。

 

投資峰會 | Cathie Wood︰特斯拉股價可見二千六美元

 

　　對於比亞迪(01211)去年收入超越Tesla，Cathie Wood指出，以價錢和里程等指標看，Tesla的電動車仍具競爭力。她指出，若單純以電動車角度比較，Tesla與比亞迪同樣是領跑者，但若加入自動駕駛計程車，至少比亞迪目前還沒有抓住這個機會。

 

　　截至3月24日，Tesla仍是方舟投資旗艦產品ARK創新ETF的最大持股，佔58億美元資產的10%，比例較2024年底的近16%有所下降。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至27/3/2025)► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02563

華昊中天醫藥－Ｂ

6.700

異動股

08340

紫荊國際金融

0.470

異動股

01882

海天國際

22.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02563 華昊中天醫藥－Ｂ
  • 6.700
  • 08340 紫荊國際金融
  • 0.470
  • 01882 海天國際
  • 22.200
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 149.900
  • 00241 阿里健康
  • 4.940
股份推介
  • 00778 置富產業信託
  • 4.150
  • 目標︰$4.45
  • 00856 偉仕佳杰
  • 6.800
  • 目標︰--
  • 01415 高偉電子
  • 30.450
  • 目標︰$40.00
  • 06069 盛業
  • 12.720
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 7.340
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 127.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.400
  • 00001 長和
  • 45.050
  • 00700 騰訊控股
  • 502.000
  • 00388 香港交易所
  • 351.000
報章貼士
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.550
  • 目標︰$4.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 6.840
  • 目標︰$8.57
  • 06979 珍酒李渡
  • 7.090
  • 目標︰$8.80
熱炒概念股
即時重點新聞

25/03/2025 16:45  《盤後部署》恒指急挫考驗二萬三，中國太平年初升幅全失博追落後

25/03/2025 16:37  快手(01024)去年第四季經調整淨利潤升7.8%，略勝預期

25/03/2025 17:18  萬洲國際去年生物公允價值調整前純利升1.4倍，息增至40港仙

25/03/2025 16:51  【投資峰會】陳翊庭：北水佔港股成交近兩成，外資明白中資股吸引

25/03/2025 18:26  中電信：已完成AI體系化布局，今年算力資本支出預估增逾兩成

25/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１３９億元，買小米沽騰訊

25/03/2025 08:33  【大行炒Ｄ乜】德銀升比亞迪目標一成半，中石化績後被大行削目標

25/03/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７７４８，隔夜拆息較上日軟至２﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻3.5厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 蔡崇信憂AI數據中心現泡沫，新疆鋼廠減產，股匯弱新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 樓價跌連GEM都撈底！重槌入市想回流香江？新文章
品味生活
生活
人氣文章

飛常談．鄧飛

空中軍備競賽：無人駕駛戰機與第六代戰機
人氣文章

騙局大拆解

騙案手法｜網上平台「賣嘢都中伏」！警方十日內接獲57宗Carousell用戶網購騙案，騙款金額超過280萬港元！ 1
人氣文章

生財有道

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻3.5厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

推動香港油畫藝術！「國際油畫交流大展」：從印象派到寫實風格，凝視香港畫家的深厚藝術底藴
人氣文章

Art & Living

M+藝術總監導賞「畢加索——與亞洲對話」展覽：細看畢加索筆下的女人、名作《格爾尼卡》的影響
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《米奇17號》—— 除了寄生，共生可不可能？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
修身秘訣 │ 新一代打女劉穎鏇宣傳新劇，分享最強Body的Keep Fit之道：運動與飲食控制
人氣文章
空中意外 │ 香港航空客機急降福州：行李架起火事件及帶充電器上機6大注意事項新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2025 20:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道25/03/2025
高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻3.5厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普加關稅與中日關係

25/03/2025 15:49

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行推短存優惠，滙豐一周達10厘...

23/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處