大摩再唱好中港股市，恒指年底目標升至25800點

摩根士丹利發表研究報告指，對中國股票的看法變得更加樂觀，指上市公司第四季業績優於上修預期且估值對標新興市場還有更多上升空間，上調恒生指數、恒生中國企業指數和滬深300指數的2025年底目標分別至25800、9500和4220點。

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該行表示，「中美緊張關係升級帶來的意外影響，尤其股權投資限制」列為市場關注的重點，並指一旦發生，或會導致市場大幅下挫。大摩建議在中國投資組合中增持A股，非美國投資者則可逢低買入受影響的優質股票。

高盛：中國股票料有更多基本面驅動的上漲

高盛發布最新研究報告稱，在今年中國股票上漲約20%之後，預計還會有更多基本面驅動的上漲，不過重申牛市可能因事件風險和獲利回吐壓力而放緩。

高盛分析師Kinger Lau等在報告中指出，根據對投資者的調研，基於宏觀、政策等方面的原因，股票投資者似乎不太擔心美國關稅，原因可能是一些投資者相信，相比貿易戰1.0，因對美國直接出口的減少和產品競爭力的提高，中國當前似乎更有能力應對外部需求逆風。另外，在關稅消息擾動下，人民幣匯率總體保持穩定。

大多數投資者認可中國人工智能（AI）敘事是「遊戲規則改變者」，儘管對於人工智能潛在獲益的問題和爭論已經浮出水面。預計人工智能的廣泛應用，將在未來十年每年提升中國每股收益預測2.5%，並帶來潛在的超2000億美元的投資組合資金流入。全球基金有動力重返中國，但美國政策風險仍是掣肘，比如限制資金流入中國資產。

撰文：經濟通採訪組、中國組

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