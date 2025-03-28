港股 | 午市前瞻 | 大市確立調整料配股接踵而來 海爾智家缺新憧憬難升

關稅繼續困擾金融市場，隔夜美股三大指數全跌。港股繼續聚焦業績，恒指今早高開近百點，並一度升近二百點，但A股今早走勢向下，拖累恒指高位掉頭。恒生指數半日報23368，跌210點或0.9%，主板成交逾1317億元。恒生中國企業指數報8582，跌95點或1.1%。恒生科技指數報5495，跌93點或1.7%。

（Shuttlestock圖片）

曾永堅：恒指受制廿天線多日料續跌，配股潮將至削弱情緒

美國總統特朗普確認於4月2日對所有進口汽車加徵25%關稅，引發美股市場再度憂慮經濟前景觸發下跌。港股則繼續好淡爭持，繼上日曾升過20天線後回落，今早延續回吐走勢，半日跌超過200點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指連續四日受制於20天線，基本上已確立技術性調整格局，將繼續下試22500。

近期多有車股配股，比亞迪(01211)、小米(01810)以及最新公布的蔚來(09866)，曾永堅認為重點股份的配股行動將陸續有來，所帶來的資金攤薄效應將為市場帶來消極情緒，利淡後市。另外特朗普關稅政策有蔓延之勢，全球市場都擔心會進一步升級，增加各地股市的避險情緒，令港股大市難免受壓。他認為目前港股下跌至22500才會有較強支持，但以目前情況而言，22500有支持亦不一定等於跌至該位便會觸底反彈，後市仍要觀望會否出現政策消息動力。

海爾智家無新憧憬，出海又受關稅戰所限

海爾智家公布去年多賺13%至187.4億人民幣，末期息派每股96.5分人民幣，按年增加兩成，同時宣布擬斥最少10億人幣回購A股；但績後股價捱沽，半日跌超過7%。曾永堅解釋，海爾智家業績不過不失，但整體亮點不足，未給予市場額外的新增長預期。預期市盈率約12倍又非吸引水平，故引發資金業績後趁勢流走。

此外，曾永堅強調現時家電股都聚焦出海戰略，但特朗普來勢洶洶的關稅政策進一步損害中國公司的出海機會，亦拖累了今日海爾智家的股價表現。他又指，雖然家電股受惠以舊換新政策，但政策出台已久，所有利好都已反映，未來亦難以再為股價提供上行動力，預計消化今日沽壓後，股價將於23.8元至27.7元作波動上落。

海爾智家股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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