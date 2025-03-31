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異動股 | 長和低開逾4%，據報本周不會就賣港口簽訂協議

31/03/2025

異動股 | 長和(1)低開逾4%，據報本周不會就賣港口簽訂協議

 

　　長和(00001)現價跌4.5%，報43.1元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅5.7%。該股成交約125萬股，涉資5368萬元。

 

　　長和出售巴拿馬港口的最終協議，原訂4月2日前簽訂。據《星島》上周報道引述接近長和高層消息人士透露，本星期不會簽訂任何協議，報道亦引述消息人士稱「大家明啦！」。

 

　　長和早前與貝萊德牽頭的「BlackRock-TiL」財團達成原則性協議，出售中港以外包括巴拿馬等43個港口業務，連日來惹起外交爭議。但較早前據《彭博》引述消息報道，交易計劃正按期進行，表明談判尚未因中國官方對該交易的不滿而中斷。據報有關各方目前正在敲定盡職調查、稅務、會計和其他交易條款，仍力爭按計劃在4月2日前簽署最終協議。不過，另據《南華早報》昨日引述消息指，長和正與香港政府討論「合理的解決辦法」。

 

傳分拆電訊資產於倫敦上市

 

　　此外，有傳長和計劃將旗下電訊資產分拆成一家新公司，並在倫敦證券交易所上市。長和公布，董事會知悉最近與可能分拆該公司全球電訊資產及業務有關之若干媒體報導，集團不時接獲建議並探索及評估可供考慮之機會，藉以提升股東之長遠價值，包括與該公司全球電訊業務之資產及運營相關之可能交易包括分拆上市。

 

　　現時，恒生指數報23207，跌219點或跌0.9%，主板成交近31億元。國企指數報8528，跌77點或跌0.9%。恒生科技指數報5439，跌66點或跌1.2%。即月期指新報23257，跌173點，高水50點。

 


表列同板塊或相關股份表現

股份(編號) 現價(元) 變幅(%)
長和(00001) 43.10元 跌4.54%
長江基建集團(01038) 46.90元 跌0.21%
長實(01113) 31.15元 跌0.95%
電能(00006) 46.00元 跌0.54%
港燈(02638) 5.30元 無升跌
和電(00215) 0.96元 升1.05%
和黃醫藥(00013) 24.00元 跌1.64%
置富產業信託(00778) 4.08元 跌0.73%
泓富產業信託(00808) 1.31元 無升跌

撰文：經濟通市場國金組

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