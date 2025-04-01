內房困局 | 萬科去年盈轉巨虧495億人幣，錄信用減值264億
01/04/2025
萬科企業(02202)(深:000002)公布，截至去年12月31日止年度虧損494.78億元（人民幣．下同），2023年度純利121億元，每股虧損4.17元，不派末期股息。單計去年第4季，萬科錄得淨虧損309.3億元，按季擴大3.5倍。
萬科指，公司年收入約3432億元，跌26.3%，毛利278億元，跌58.7%，集團實現銷售面積1810.7萬平方米，銷售金額2460.2億元，按年分別降27%和35%，年內集團共交付327個項目及666個批次，合計交付房屋18.2萬套。
去年底資產負債比率73.66%，升0.44個百分點，淨負債率80.6%，升25.94個百分點，流動負債降至7190億元。
萬科提到，結合市場情況、結算毛利大幅下降，以及大宗交易等過程中多項目出現虧損，按照審慎原則，去年對部分項目計提存貨跌價準備81.4億元（含非併表項目計提10.8億元）。此外，公司部分應收款存在回收風險，因此合計計提信用減值264億元。
萬科在業績報告中表示，風險在逐步化解之中，由於公司銷售顯著下降，出現大額虧損，流動性承壓，給股東、客戶、員工、金融機構、合作夥伴和關心愛護萬科的人士造成了困擾，對此公司深表歉意。
撰文：經濟通市場國金組
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