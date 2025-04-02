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小米 | 受SU7車禍等負面消息纏繞，小米股價跌跌不休，可否趁低吸納？

02/04/2025

　　小米(01810)近期被負面消息纏繞，繼早前配股惹來董事長雷軍帶頭減持傳聞，據報一輛小米SU7標準版在內地高速公路行駛時與水泥樁碰撞，電池爆炸燃燒令車內3人身亡，雖然小米強調意外是發生在駕駛員接管車輛之後，雷軍也指小米不會迴避問題，但難阻小米股價連日下挫，今早(2日)曾再跌逾3%低見44.8元，較3月19日創出的歷史高位59.45元已跌近兩成半。集團最近才公布小米SU7上月交付逾2.9萬輛，並指有信心達成交付35萬輛的全年目標，可否趁低吸納？

 

受SU7車禍等負面消息纏繞，小米股價跌跌不休，可否趁低吸納？

（小米汽車網頁截圖）


小米SU7高速公路撞水泥樁爆燃致3死　雷軍：深切哀悼不會迴避

 

　　小米電動車爆嚴重事故。3月29日晚，一輛小米SU7在安徽高速公路上碰撞後爆燃，車內3名女學生死亡。小米公司發言人昨日(1日)中午在微博公布致命車禍細節，指事故發生前車輛處於NOA智能輔助駕駛狀態，以116km/h時速行駛，遇路障即提醒並減速，駕駛員接管車輛進入人駕狀態，以時速約97km/h與水泥樁碰撞。碰撞發生後，小米立即與車主取得聯繫，了解非車主本人駕駛，同時緊急救援呼叫車上乘員，並報警、呼叫120急救服務。有自稱車上人員家屬的網民表示，車輛碰撞後車門鎖上，令車上人員無法離開。儘管小米強調意外是發生在駕駛員接管車輛之後，但從小米公布的時間點來看，從NOA退出到碰撞，總共也就2-3秒的時間，司機很可能是被迫緊急接管，來不及反應，而且聲明也沒有回應事故後是否鎖死車門的質疑。

 

　　小米集團董事長雷軍在4月1日晚間回應事件稱，「無論發生甚麼，小米都不會迴避」，又指30日已派專項小組赴現場，惟因事故尚在調查，集團一直沒有接觸到事故車，很多問題未能解答。雷軍代表小米向死者表示最深切的哀悼，也向其家人致以誠摯的慰問。他強調，小米將持續配合警方調查，跟進事情處理進展，盡最大努力回應家屬和社會關心的問題。而小米汽車當晚通過官方微博稱，目前僅能確定事故汽車起火，並非部分網上傳聞的「自燃」，推測是猛烈撞擊隔離帶水泥樁後，整車系統嚴重受損導致。

 

傳雷軍帶頭減持公司股票　小米王化發文闢謠


　　另外，小米早前擬以先舊後新方式配股，有傳聞「雷軍帶頭減持小米股票」，小米公關部總經理王化連忙在微博發文，否認上述傳聞，並稱此為驚悚言論，又指「很多人不知道香港股市最常規的操作。王化強調，該操作絕對不是大股東減持股票，而是港股增發，先將大股東自己持有的股份配售給獨立的第三方投資者，然後公司再給大股東相同數量的新股，可以大幅度縮短交易流程。　


　　小米較早前公布，已成功配售8億股股份予不少於6名承配人，認購事項所得款項淨額約為425億元。公司擬將認購事項的所得款項淨額用於加速業務擴張；研發投資，以進一步提升科技實力；及其他一般公司用途。緊隨配售事項及認購事項完成後，雷軍持股數目60.54億股，佔已發行股份由原先的24.1%降至23.4%。

 

小米SU7上月交付逾2.9萬輛　有信心達成35萬輛全年目標

 

　　值得一提，內地媒體報道，小米集團旗下小米汽車數據顯示，3月份小米SU7交付量逾2.9萬輛，較1月、2月披露交付量逾2萬輛再提速。小米汽車表示，目前產能提升進展順利，有信心達成35萬輛全年交付目標。

 

　　小米從2024年4月起交付首批小米SU7，並於今年3月中完成交付第20萬輛汽車。市場原先估計，小米即將在短期內發布新一款車型YU7 ，惟未知今次事故會否令公司調整發布節奏。

 

標普上調小米評級至BBB　業績強勁且造車業務勢頭良好

 

　　標普全球評級近日宣布，將小米及該公司所擔保債券的評級從「BBB-」上調至「BBB」，穩定展望，反映未來兩年小米能夠鞏固其傳統業務的市場地位和變現水平，預計隨著造車業務虧損幅度的縮減，其EBITDA將取得良好增長。此外，小米還將保持較大的淨現金頭寸和財務緩衝。

 

　　標普指，此次上調是基於小米消費電子業務的強勁業績，以及該公司造車計劃截至目前的良好執行情況。2025-2026年智慧手機、物聯網、互聯網服務這些傳統業務有望保持當前強勁勢頭。借助於硬體產品總體較高的性價比、產品結構的改善、品牌認知度的提升，小米智慧手機和物聯網業務的國內外市場份額都將能夠有所擴大，預計2025至2026年這兩個板塊的EBITDA總額將達到每年370億至400億元人民幣，高於之前估算的350億至380億元人民幣。


　　標普又指，小米造車計劃的執行情況超出預期。首款產品SU7雖已上市一年，預訂量仍然很大。性能版SU7 Ultra的推出進一步激發了消費者對該款產品的興趣。基於未交付訂單量和年中即將上線的新產能，料2025年小米的汽車交付量可能達到30萬輛或略有超出。預計造車業務2025至2026年的EBITDA虧損幅度將小於標普估計的2024年虧損額60億元人民幣。

 

熊麗萍：恢復買家信心需時　若撈底料需持貨一段時間

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，今次小米車禍屬意外，對小米股價打擊亦屬意外，否則就算有配股因素，調整幅度也不需那麼深，而配股完後市場又出現一個新誤會，指雷軍以先舊後新方式先將8億股賣給配股的投資者，覺得他正在減持，其實該方式代表雷軍先將手上股份給予認購的投資者，跟著當發行的新股回來，雷軍會買回相同股數，故不涉及減持，其持股數目不變，當然在攤薄後其持股比例會略為減少，故若純因雷軍減持傳聞令股價下跌反而應趁機買入。熊麗萍解釋，先舊後新方式其實是為了令獲配股東快些收到股份，若不用此方式可能要幾個月才收到新股，獲配股東會面對時差風險，故一般股份配售多數會用先舊後新，相信只有部分人對此有誤會。她表示小米在配股後股價一定會受壓，但即使穿配股價也應只跌至52、53元。

 

　　不過對小米SU7車禍，熊麗萍指，本來大家對小米汽車銷量很有信心，今年更定下交付35萬輛的目標，現在恐會有窒礙，就算已下單的不能退，在這段時間肯定對其品牌及買家信心有影響，現時除了要看調查結果，最主要考驗管理層如何解決問題及作出改善。事件短期對小米股價一定有影響，雷軍出來回應會有些幫助，而近幾日調整已頗深，且見昨日有不少散戶買貨，但沽壓也大，就算現時撈底也要有持貨一段時間的準備，可能會下試更低位置，若已於近期撈貨也不宜再加注。熊麗萍認為，之前小米股價升得快，若回至40元估值相對吸引值博，雖然未必會跌至那麼低，始終雷軍執行力一向較強，對其補救措施及加強技術仍有信心，而早前以約53元配售價認購股份的投資者相信也不會於現價隨便沽貨。

 

　　小米半日跌0.86%收報46.1元，連跌5日，累計跌幅14.55%，成交173.36億元。其他科技股普遍變動不大，騰訊(00700)跌0.1%報503.5元，阿里巴巴(09988)跌0.08%報129.9元，美團(03690)跌0.13%報157.7元，京東(09618)升0.31%報161.7元，網易(09999)升0.3%報165元，百度(09888)升1.12%報90元，快手(01024)升2.14%報57.35元。

 

受SU7車禍等負面消息纏繞，小米股價跌跌不休，可否趁低吸納？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評小米及大市，立即重溫

 

 

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