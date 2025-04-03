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美股焦點 | 對等關稅超預期，美股盤後遭重擊，標指期貨重挫3%

03/04/2025

美股焦點 | 對等關稅超預期，美股盤後遭重擊，標指期貨重挫3%

 

 

　　華爾街投資者周三（2日）等待川特朗普的對等關稅計劃落地，盤中劇烈波動，收盤走高。不過，特朗普隨後宣布對所有輸美商品加徵至少10%的關稅，幅度超出市場預期，美股在周三盤後交易中遭遇拋售。

 

　　標普500指數期貨盤後重挫逾3.9%。道指期貨暴跌超1100點。

 

　　道指收市升235.36點，或0.56%，報42225.32點；標普500指數升37.90點，或0.67%，報5670.97點；納指升151.16點，或0.87%，報17601.05點。

 

　　特斯拉公布首季交付量按年下跌13%，股價於開市後一度跌逾6%，其後反覆回升，收市倒升5.3%。亞馬遜升2%，台積電升1%。

 

　　特朗普政府周三還證實，其25%的全球乘用車和輕型貨車關稅，將於周四（3日）如期生效，汽車零部件進口關稅則將於5月3日生效。

 

投資者續轉向黃金等避險

 

　　美匯指數承壓回落，日內下跌0.38%，報103.799。美元兌日圓日內升0.31%，報150.05。澳元兌美元進一步回升，日內升0.33%，報0.62976。

 

　　貿易政策的不確定性令投資者轉向黃金等避險資產，紐約期金升0.61%，報每盎司3165.10美元。

 

　　紐約期油升0.87%，報每桶71.82美元；布蘭特期油升0.72%，報每桶75.03美元。美國能源信息署(EIA)公布，美國上周原油庫存意外增加616.5萬桶，市場預計為減少211.6萬桶。期內汽油庫存減少155.1萬桶，減幅少於市場預期的172萬桶。

 

　　美國3月私人市場新增職位15.5萬個，高於市場預期的11.5萬個，亦多於2月向上修訂後的8.4萬個。各類規模企業3月均增加職位，其中服務業新增13.2萬個職位，較2月多約2倍。

撰文：經濟通市場國金組

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