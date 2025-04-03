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IPO | 鄧浩然：優化新上市申請審批流程措施之我見

03/04/2025

　　《然之有物》香港證監會與聯交所於去年底發布聯合聲明，宣布優化新上市申請審批流程時間表（以下簡稱新措施），以進一步提升香港作為領先的國際新股集資市場之吸引力。究竟新措施能否提升上市審批的效率？就讓筆者為各位作出分析。

 

　　對於企業來說，新措施最直接的好處，是有望縮短上市申請所需的時間。在新措施下，證監會和聯交所會緊密溝通以避免重複提問，在分別發出最多兩輪監管意見後，會對上市申請作出評估，並分別在不多於40個營業日內確認相關申請是否存在重大監管關注事項。如果沒有相關事項，聯交所會與申請人及其保薦人共同落實上市文件披露，然後將相關申請提交至上市委員會進行聆訊。如果一切順利，申請程序預計可於6個月的申請有效期內完成。此舉將有助縮短上市申請所需的時間。

 

IPO | 鄧浩然：優化新上市申請審批流程措施之我見

新措施有助優化上市申請的審批效率和透明度，能吸引更多優質企業來港上市。(Shutterstock)

 

　　需要強調的是，上市申請所需時間能否縮短，還要同時考慮內地監管機構的審批流程。自從2023年3月底境內企業境外上市備案制度生效後，內地企業赴港上市除了需要得到香港監管機構的批准外，還需要取得中國證監會發出的備案通知書。根據筆者的觀察，不同上市架構在取得備案通知書所需的時間上存在一定差異。直接境外上市（即H股）及非VIE架構的紅籌上市，一般需時4至5個月，有望受惠於上述新措施。相反，涉及VIE架構的上市申請人，一般需要更長時間，未必能受惠於該措施。

 

　　其實，對於上市申請人來說，上市所需時間固然重要，但更重要是公司是否存在重大問題，對其上市申請構成障礙。在新措施下，如果證監會或聯交所認為上市申請存在重大監管關注事項，而該等事項很可能導致上市申請人需要更長時間完成上市申請（例如不符合相關法律法規的要求或上市文件質素欠佳），證監會及聯交所會積極與上市申請人及其保薦人溝通，以協助其理解及解決相關監管關注事項。此舉將有助提升上市審批過程的透明度，避免上市申請人因不清楚監管要求而耽誤了寶貴的時間。對於一些存在重大監管障礙的申請人，也可以及早得知具體情況而作出相應調整。

 

　　另外值得一提的是，在新措施下，合資格的A股公司（即市值至少達到100億港元，並且於遞交新上市申請前的兩個完整財政年度遵守A股法律法規）將獲得加速審批。對於合資格的A股公司，兩家監管機構分別只會發出一輪監管意見，而各自的監管評估將在30個營業日內完成，較其他申請的時間少約10個營業日，相信此舉將有助加快A股公司來港上市的步伐。

 

　　總括而言，新措施有助優化上市申請的審批效率和透明度，能吸引更多優質企業來港上市，進一步提升香港作為國際金融中心的吸引力和競爭力。

 

畢馬威會計師事務所合夥人　鄧浩然

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