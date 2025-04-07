關稅戰 | 港股反應 (不斷更新)

平保跌一成，國壽插12%，A股兩市跌至半年低

全球股災，A股亦不能倖免。上證綜合指數報3139，跌6.1%，最低曾見3095。深證成份指數報9576，跌7.6%，低見9412。兩市均見自去年9月30日以來最低。

中國平安(02318)跌10%，報42.2元；國壽(02628)跌12.2%，報13.34元；新華保險(01336)跌12.9%，報26.7元；太保(02601)跌13.4%，報21.3元；財險(02328)跌7.8%，報13.92元；中國太平(00966)跌13.7%，報10.46元；眾安在綫(06060)跌14.6%，報10.38元。

現時，恒生指數報20774，跌2074點或跌9.1%，主板成交近1813億元。國企指數報7664，跌756點或跌9%。恒生科技指數報4721，跌592點或跌11.1%。

陳茂波:政府在金融市場已有監察機制，冀及早識別問題

財政司司長陳茂波出席論壇時表示，現時環球經濟情況可謂有危有機，他形容國家在應對美國加徵關稅的做法，好冷靜，亦好有部署，又指未來全球將形成三大板塊，中國，日本與亞太區是其中一塊，另一塊是印度、中東、非洲及歐洲，至於美國、北美、南美是第三個板塊，他相信區域內有合作，但同時有競爭。

他亦指，美國總統特朗普向全球各國加徵對等關稅，容易引起市場情緒反應，特別是在金融市場，特區政府已有監察機制，期望及早識別出問題，然後化解，以及建立一個較大的緩衝。

他提及，早前出席中國發展高層論壇，發現出席論壇的美國和歐洲公司愈來愈多，顯示美歐公司對中國投資的興趣，與政治層面是兩回事，大部份企業都認為中國是未來發展的機會，加上Deep Seek效應，令企業對中國的創科發展眼前一亮，又指國際投資者對中國和香港的投資意慾已經轉勢，由約兩年前認為不適合投資，變為現時「怕走雞」、「怕執輸」。

恒生科指挫一成，地平線跌17%，嗶哩嗶哩插14%

美國上周公布對多國加徵等關稅，其中對中國加徵34%關稅，前後共徵54%關稅，中國在港股休市期間向美國對等徵收34%關稅，引發全球市場恐慌，然而美國總統特朗普回應指中國報復關稅是一個錯誤，不會改變其經濟政策。美方一意孤行向全球打關稅戰，港股恐慌情緒大升級。恒生科技指數報4766，跌546點或跌10.3%，股份全線下跌。

特朗普對等關稅政策重創蘋果公司供應鏈，蘋果股價上周四和周五累計下跌約14%。根據大摩測算，對華加徵關稅將使蘋果公司每年增加約85億美元的成本。比亞迪電子(00285)跌16.4%，報31元，舜宇光學科技(02382)跌15.2%，報59.05元。美國業務佔比較大的聯想亦偏軟，聯想集團(00992)跌14.1%，報8.44元。

科網股齊受挫，嗶哩嗶哩(09626)跌13.8%，報127.7元，快手(01024)跌12.5%，報49.15元，攜程(09961)跌11.8%，報430.6元，阿里健康(00241)跌11.6%，報4.21元。

現時，恒生指數報20857，跌1992點或跌8.7%，主板成交近1411億元。國企指數報7702，跌717點或跌8.5%。即月期指新報20873，跌1925點，高水16點。即月國指期貨報7704，跌687點，高水1點。即月科指期貨新報4775，跌536點，高水16點。

上證綜合指數報3145，跌196點或跌5.9%，成交2996.42億元人民幣。深證成份指數報9585，跌779點或跌7.5%，成交3713.94億元人民幣。

大跌市下公用股抗跌力強，電能跌2%，長建輕微倒升

電能(00006)H股現價跌1.8%，報47.2元，該股成交約306萬股，涉資1.43億元。

大市急跌，公用股展現抗跌力，為藍籌內跌幅最小板塊；長江基建集團(01038)倒升0.5%，報48.35元；中電(00002)跌1.3%，報63.15元；煤氣(00003)跌3%，報6.69元；港鐵(00066)跌2.9%，報24.95元；領展(00823)跌5.3%，報35元。

現時，恒生指數報20858，跌1990點或跌8.7%，主板成交逾1621億元。國企指數報7702，跌717點或跌8.5%。恒生科技指數報4748，跌564點或跌10.6%。即月期指新報20879，跌1919點，高水20點。

金力永磁逆市飆一成，中國發布稀土管制以反擊美國關稅

稀土板塊強勢走強，金力永磁(06680)升10.6%，報15.5元，中國金石(01380)升9.9%，報0.144元，中國稀土(00769)升7.5%，報0.43元。

在美國祭出高額對等關稅後，4月4日中國商務部與海關總署聯合發布公告，宣布對部分中重稀土相關物項實施出口管制。根據公告內容，此次出口管制涉及釹、鈋、鋱、鏑、鑭、鈩、釔等七類中重稀土相關物項，包括金屬、合金、靶材、永磁材料、氧化物、化合物及其混合物等多種形態，於發布之日起正式實施。

同日，彭博社指出，這些稀土元素被廣泛用於光學鐳射器、雷達設備、風力渦輪機的高性能磁體、噴氣發動機塗層、通信等先進技術領域，也已成為特朗普關注的焦點。

現時，恒生指數報20702，跌2146點或跌9.4%，主板成交超過729億元。國企指數報7656，跌763點或跌9.1%。恒生科技指數報4747，跌565點或跌10.7%。即月期指新報20740，跌2058點，高水37點。即月國指期貨報7662，跌729點，高水5點。即月科指期貨新報4767，跌544點，高水24點。

紫金礦業跌近14%，國際金價失守三千美元關

金礦股走低，紫金(02899)跌13.7%，報14.62元，中國黃金國際(02099)跌12.2%，報45.9元，靈寶黃金(03330)跌17%，報6.06元，山東黃金(01787)跌8.4%，報16.96元。

在中國宣布對美實施34%反制關稅後，全球金融市場風險情緒驟升，投資者拋售黃金以應對其他資產類別的追加保證金通知。周五（4月4日）現貨金價大跌，自前一交易日創下的歷史新高快速回落，昨日和今日失守三千美元關，今日曾低見2972美元，現回升，現報3021美元/盎司。

現時，恒生指數報20804，跌2045點或跌9%，主板成交近360億元。國企指數報7705，跌714點或跌8.5%。恒生科技指數報4753，跌559點或跌10.5%。即月期指新報20840，跌1958點，高水35點。即月國指期貨報7715，跌676點，高水9點。即月科指期貨新報4769，跌542點，高水87點。

上證綜合指數報3213，跌128點或跌3.9%，成交543.1億元人民幣。深證成份指數報9799，跌565點或跌5.5%，成交872.9億元人民幣。

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