關稅戰 | 大摩列30家對等關稅重災中資股，藥明系聯想被點名（附名單）

摩根士丹利發表研究報告指，連同2月至3月加徵的20%關稅，以及原有關稅，美國對中國的加權關稅稅率最高達65%，為全球最高之一，正當市場在消化對等關稅的潛在經濟影響和評估中國反制措施，中資股將變得更為波動，並列出30家對等關稅重災股。

該行指出，目前追蹤分析的30家中資股，全數股份的美國相關收入佔比都達30%以上，當中以泉峰控股(02285)的77%最高，另外多家香港大型股或恒指藍籌股都在名單之內，例如萬洲國際(00288)、比亞迪電子(00285)、聯想集團(00992)、中遠海運(01919)，而藥明系三家股份-藥明康德(02359)、藥明生物(02269)、藥明合聯(02268)齊被點名。

該行認為，在中美角力升級的情景中，A股市場將較離岸中資股市場更為穩定，因A股投資者散戶比例較高和難以接觸離岸市場，A股以往都對中美角力消息較不敏感，並以上周四市場表現為例，正當恒指跌1.6%和美國標指跌3.1%，滬深300指數單日只跌0.6%，大摩建議中資股投資者可以轉投更多倉位至A股市場，國際投資者組合也可以增加A股配置以達到多元化效果。

該行相信，北京當局會加快推出早前已預告的2萬億元人民幣刺激，並在形勢較預期差時推出新一輪刺激方案，但估計難以抵銷關稅衝擊，令該行下調今年中國經濟增長4.5%的機會提高。

表列相關股份評級及美國相關收入佔比：

投資評級 美國相關收入佔比 泉峰控股(02285) 與大市同步 77% 凱萊英(06821) 與大市同步 68% 康龍化成(03759) 增持 65% 萬洲國際(00288) 增持 58% 藥明康德(02359) 增持 55% 藥明生物(02269) 增持 54% 金斯瑞(01548) 增持 52% 比亞迪電子(00285) 增持 50% 藥明合聯(02268) 增持 37% 聯想集團(00992) 增持 35% 海爾智家(06690) 與大市同步 32% 中遠海運(01919) 減持 31%

撰文：經濟通採訪組

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