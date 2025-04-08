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港股 | 午市前瞻 | 暴跌日嚇走炒作DS外資 邊一類股份係抗跌之選？

08/04/2025

 

　　恒指昨日暴跌超過3000點，以點數計創下歷史記錄，盡管美國總統特朗普仍然堅持不收回對等關稅政策，更恫嚇要對中國額外加徵50%的關稅，但在中央匯金放話救市、央企集體出手支撐股價、以及美聯儲預計減息機會大增等利好因素下，恒生指數今早有所反彈，開市即收復兩萬關並保持到半日收市，現升312點或1.6%，主板成交近2266億元，北水持續買入，港股通暫淨流入83.6億元。

 

　　恒生國企指數報7426，升164點或升2.26%。恒生科技指數報4558，升156點或升3.57%。

 

港股 | 午市前瞻 | 暴跌日嚇走炒作DS外資 邊一類股份係抗跌之選？

（資料圖片）

 

曾永堅：若五成關稅成真恒指勢下試19000

 

　　關稅戰戰火蔓延，自中國公布對美國徵收34%反制關稅後，昨日美國總統特朗普揚言如中國不撤銷反制關稅，便會再額外加徵50%關稅。但昨日港股暴跌3000點後引發技術反彈，今早最多彈升近600點，科技股普遍錄得一定回升幅度。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，未來大市走向當然視乎關稅進展，如50%關稅落實，將令恒指有更深跌幅，跌穿250天線再下試19000都大有可能。

 

　　但他補充，目前市場都有很多憧憬，包括中央會否推出新一輪大刀闊斧政策，尤其如同早前刺激生育的現金式政策會更為對市場有利。另外美國聯儲局傳聞召開突發閉門會議都令市場有所憧憬，以往格林斯潘年代都曾有聯儲局入市救市紀錄，如上述消息成真都可望支撐大市。

 

港股 | 午市前瞻 | 暴跌日嚇走炒作DS外資 邊一類股份係抗跌之選？

恒指今早收復兩萬關口（經濟通HV2報價系統截圖）

 

特朗普圖以關稅令全球資產波動，逼使資金流入並鞏固美債

 

　　但針對關稅政策方面，曾永堅分析認為特朗普即使面臨諸多壓力，但並未會因而退縮，他認為主要是由於特朗普發動關稅戰的主因並未完全為了徵稅。他解釋，特朗普加徵關稅最高的國家都並非有大進口額的國家，但大額關稅消息卻引發全球市場動盪，所有資產市場連帶油市金市都出現劇烈震盪，此期間唯有美債市場最為穩定。他推論，特朗普以關稅為武器，但實則希望將資金引入美國債市，鞏固債市體系。

 

　　曾永堅解釋，特朗普上任以來都一直堅持解決美國財赤問題，包括成立DOGE等等，現時關稅提升會為美國帶來即時收入提升，但預期特朗普政府還希望以高關稅來逼使各國進行談判，繼而要求各國動用儲備增持美國超長期國債，以降美國經濟衰退風險。雖然中國率先以反制關稅反擊，但曾永堅認為中國政府出於政治因素並不會一如美國所願放低談判姿態，兩國關稅角力因而提升，造成市況波動。

 

外資已被逼離場，波動市首選全無外貿概念股

 

　　曾永堅預期，短期因應中美關稅角力，市況將會維持波動。據他分析，有不少此前看好DeepSeek利好因素而入市的外資在昨日已經離場，現時全面回吐第一季升幅，他認為等於恒指打回原形徘徊約19000水平，亦暫未有因素令恒指進一步挫穿。以現時情況而言，揀股方面理應重回基本面，尤其業務上要純靠內需並且不會受到外貿間接接影響的公司。他續指，近日有不少工廠都已停工觀望事態發展，以免繼續生產堆積存貨。

 

　　他預期關稅影響將至少在今季內浮現，全球外貿收縮有可能在今季經濟數據浮面。故此，揀股應以上述原則為重，其中他首選中資電訊股中移動(00941)，看準其純內需兼不受外貿影響；股價計若再回落至78.35元至78.8元附近便可作中長線吸納。另外，他又推薦食品股之一的康師傅(00322)，除股份息率不錯之外，主營業務即食麵亦符合中國下沉消費前景，現價計回落至12元以下都不妨趁低吸納。

 

港股 | 午市前瞻 | 暴跌日嚇走炒作DS外資 邊一類股份係抗跌之選？

中移動股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 暴跌日嚇走炒作DS外資 邊一類股份係抗跌之選？

康師傅股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

 

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