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蘋概股跌舜宇挫4%，為降關稅蘋果擬減少從華進口手機

08/04/2025

蘋概股跌舜宇挫4%，為降關稅蘋果擬減少從華進口手機

 

　　蘋概股全線跌，舜宇光學科技(02382)現價跌3.6%，報53.4元；比亞迪電子(00285)跌4%，報27.65元；丘鈦科技(01478)跌4.3%，報5.53元；高偉電子(01415)跌3.8%，報16.26元；瑞聲科技(02018)跌2%，報32.35元。

 

　　據《華爾街日報》報道，為減輕美國當局本月實施的關稅影響，蘋果公司將從印度組裝工廠向美國進口更多iPhone，因為印度被徵收26%關稅，大幅低於中國大陸被徵收54%的關稅，印度製造的iPhone運至美國成本比中國大陸製造的iPhone更低。

 

　　現時，恒生指數報19819，跌8點或跌不足0.1%，主板成交近3186億元。國企指數報7307，升44點或升0.6%。恒生科技指數報4437，升35點或升0.8%。

 

　　即月期指新報19795，升15點，低水24點。即月國指期貨報7294，升43點，低水14點。即月科指期貨新報4435，升30點，低水2點。

 

撰文：經濟通市場組

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