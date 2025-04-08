蘋概股跌舜宇挫4%，為降關稅蘋果擬減少從華進口手機

蘋概股全線跌，舜宇光學科技(02382)現價跌3.6%，報53.4元；比亞迪電子(00285)跌4%，報27.65元；丘鈦科技(01478)跌4.3%，報5.53元；高偉電子(01415)跌3.8%，報16.26元；瑞聲科技(02018)跌2%，報32.35元。

據《華爾街日報》報道，為減輕美國當局本月實施的關稅影響，蘋果公司將從印度組裝工廠向美國進口更多iPhone，因為印度被徵收26%關稅，大幅低於中國大陸被徵收54%的關稅，印度製造的iPhone運至美國成本比中國大陸製造的iPhone更低。

現時，恒生指數報19819，跌8點或跌不足0.1%，主板成交近3186億元。國企指數報7307，升44點或升0.6%。恒生科技指數報4437，升35點或升0.8%。

即月期指新報19795，升15點，低水24點。即月國指期貨報7294，升43點，低水14點。即月科指期貨新報4435，升30點，低水2點。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票