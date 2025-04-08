小傳日記 | 關稅倒計時仲剩一日，全球化苦主蘋果點樣絕地求生？

侵侵關稅大棒亂舞，無論係供應鏈集中定係多元化供應嘅公司統統都唔好過。組裝iPhone嘅印度要交26%關稅，生產AirPods嘅越南要畀46%，世界工廠神州要交54%，話唔定要交104%！自對等關稅公布後，蘋果近三個交易日大跌19%，創咗近25年以嚟最差嘅三日表現。蘋果明明係花旗國嘅公司，但花旗國民以後可以買到嘅iPhone可能比其他國家貴一截！花旗國消費者引發恐慌情緒，多家本土蘋果商店員工對媒體話，因為預計價格上漲，周末蘋果商店遭大規模搶購。

（資料圖片）

有分析師甚至估計，如果蘋果要喺美國本土生產，iPhone可能賣到3500美金一部，折合港紙2.7萬蚊，同宜家最貴嘅iPhone 16 Pro Max 1TB賣1599美金相比，真係嚇死人。

距離對等關稅生效僅剩一日，但蘋果無可能喺短時間內轉移供應鏈，外界對蘋果未來嘅策略路徑有兩種睇法。一種係激進派，認為蘋果至少加價三成先可以填補關稅大窿。而另一種係溫和派，包括科技記者古爾曼同「最強蘋果分析師」郭明錤，古爾曼認為蘋果可能會玩啲「以舊換新」優惠，推啲分期付款計劃，或者重新考慮硬件訂閱服務，嚟抵消潛在嘅價格上漲，而郭明錤認為，如果蘋果唔加價，毛利率短期可能會跌8.5%至9%以至於到四成樓下，但長遠睇都仲有得維持喺四成以上。

但講到底，蘋果都係要揸緊時間應對呢場「關稅大戰」。目前市場預計蘋果主要有四條路可以行。第一條就係供應鏈轉移，增加低關稅地區嘅生產比例。今日都有消息話，蘋果計劃從印度進口更多iPhone以抵銷關稅帶嚟嘅高成本。對比神州強硬嘅態度，呢啲主動降低關稅嘅東南亞國家都更有可能同美國政府傾掂數，攞到降低關稅嘅優惠。郭明錤估計，如果印度同越南都能被豁免關稅，蘋果嘅毛利率下降幅度可能會由原本嘅8.5至9%縮窄到5.5至6%。如果再進一步提高印度iPhone嘅生產能力，令印度喺全球供應鏈入面嘅比例提升到30%以上，咁關稅影響甚至可以壓低到1至3%。

第二條路，都係業界認為蘋果最有可能採取嘅措施，就係將關稅成本轉嫁俾供應鏈廠商。古爾曼提到，蘋果嘅採購團隊宜家好大機會已經喺度同零件供應商傾緊價。

第三條路，直接加價。郭明錤認為，花旗國市場上新款高端iPhone佔比大概有65至70%，呢啲高端用戶相對比較能接受加價。古爾曼亦認為，花旗國好多用戶本身都會用分期付款或者以舊換新計劃去買新手機，所以對定價嘅敏感度冇咁高。

最後一條路，就係蘋果自己吸收部分成本。宜家蘋果硬件產品嘅毛利率大概有45%，其實仲有啲調整空間。

當然，蘋果仲可以學返自己當年喺德州奧斯汀搞嗰啲「政治樣板工程」，整個廠出嚟畀侵侵睇下，順便換返啲關稅豁免。雖然廠產能低到可憐，但政治上都算有交代啦。到時仲可以畀侵侵當成政績吹下水。請請！

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