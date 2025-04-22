黃金周 | 同程收購萬達酒店業務股價卻插一成，攜程受累同下挫，五一臨近仍可吼？

同程旅行(00780)斥近25億元人民幣向萬達酒店發展(00169)收購萬達酒店管理(香港)全部股權，以增強集團在高端酒店的競爭力，有券商指此次收購進一步完善其酒店管理業務布局，不過今早(22日)股價反急插近一成，另一線上旅行平台攜程(09961)亦受累最多跌逾3%，惟攜程近日發布報告顯示，五一假期入境遊訂單按年激增173%，出境遊訂單料增近25%。五一黃金周將至，兩隻股份仍可考慮吸納嗎？

（同程旅行網頁截圖）

同程斥近25億人幣購萬達酒店管理業務 增強高端酒店競爭力



萬達酒店發展以初步代價約24.97億元人民幣(約26.96億港元)出售萬達酒店管理(香港)100%股權予同程旅行，萬達酒店發展料收益約17.3億元人民幣，預期保留款項作一般營運資金及/或未來投資後，建議以股息方式分派款項淨額。萬達酒店發展指，萬達酒店管理(香港)從事酒店管理和運營、酒店設計、酒店建設管理及相關諮詢以及其他輔助業務，去年純利2156萬元，出售事項為集團提供機會，以EV/2023 EBITDA倍數9.5倍變現其於目標集團之投資，將使公司解鎖酒店管理業務分部的部分價值。

同程旅行指，萬達酒店管理(香港)擁有許多完善的高端酒店品牌組合，其在國內市場具有高影響力，管理團隊經驗豐富，並擁有深厚的行業專業知識，將增強集團在高端酒店的競爭力，從而進一步鞏固於行業內的地位。

中信證券：進一步完善酒店管理業務布局 維持買入評級

中信證券發表研報指，同程旅行宣布以24.97億元人民幣全資收購萬達酒店管理(香港)，進一步完善其酒店管理業務布局。此次收購標的萬達酒管採用輕資產運營模式，目前管理204家高端及豪華酒店，並擁有1700萬高端會員資源，與藝龍酒管現有會員體系形成良好互補。中長期來看，公司核心OTA業務有望憑借流量優勢和技術賦能持續領跑行業，公司有望通過內生外延發展的PMS、旅行社、酒店管理等新業務助力公司從OTA平台逐步轉型綜合出行服務平台，維持「買入」評級。

該行指，從估值角度看，本次收購對應2023年EV/EBITDA 9.5倍，處於華住和錦江等可比公司估值中樞，考慮到萬達酒管在高端酒店市場的品牌稀缺性，交易定價具備合理性。預計收購完成後，萬達酒管每年將為同程貢獻超2億元人民幣的增量稅前利潤。同程自2021年起加速布局酒店管理業務，通過本次收購成功補全了其在豪華及高端酒店市場的空白，使藝龍酒管科技形成了從經濟型到豪華、從有限服務到全服務的完整品牌矩陣。

海通國際：此次收購不會提升公司估值 維持目標價27元

海通國際認為，同程收購萬達酒店管理交易合理，基於收購有助同程填補其高端酒店組合空白，有望擴大用戶群體；交易價格的EV/EBITDA比率屬同業區間低端，價格合理；被收購資產為輕資產，利潤率與線上旅遊平台一致；萬達酒店管理為成熟公司，擁有經驗豐富員工，同程幾乎毋須額外大額投資。但交易不會為公司帶來估值上行，因存在不確定性，譬如同程與萬達酒店管理用戶群體重疊度顯著不足；在經濟下行和酒店供應增加下，國內特別是中高端酒店的每房平均收入面臨壓力；萬達品牌能否維持其此前品牌認可度亦存不確定性。該行整體對交易持中性看法，維持對同程估值為市盈率15倍及目標價27元不變，評級「優於大市」。

里昂表示，萬達酒店定位二線及以下城市的高端或高檔市場，擁有良好的聲譽，同程可透過收購進一步擴展其現有酒店管理業務，並進軍高端市場，涵蓋酒店管理和核心線上旅遊平台業務。收購同時可能表明，同程現金管理更專注於內部增長和併購，而非股息和股票回購，予「跑贏大市」評級。

攜程：「五一」入境遊訂單按年增173% 摩通：為科網股首選之一

另邊廂，攜程近日發布《五一旅遊出行預測報告》顯示，今年假期旅遊消費呈現「長線爆發、跨境雙向升溫、縣域逆襲」三大特徵。在「請4休11」拼假策略帶動下，跨市住宿訂單佔比已突破80%，縣域市場高星酒店消費反超高線城市。截至目前，入境遊訂單按年激增173%，出境遊市場熱度同樣持續攀升，以攜程境外包車遊數據顯示，預計五一假期訂單量按年增長近25%。

（攜程旅行網截圖）

另摩通近日發表研報指，撇除跨境電商業務，預期美國關税戰升級對中國互聯網公司收入所帶來的影響大多是間接的，即是出口疲軟將導致消費疲軟，進而打擊廣告需求，目前估計關税紛爭對線上消費的影響甚微，預測可能少於0.5%。該行首選股依次為阿里巴巴(09988)、攜程、騰訊音樂(01698)及騰訊(00700)。

黃瑋傑：同程股價反應負面若反彈宜沽出 攜程走勢弱未宜吸納

（黃瑋傑）

今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指同程旅行在公布收購萬達酒店業務前，股價已預先上升，消息公布後大家可能覺得不外如是，認為對未來盈利或股價不會是很大催化劑，萬達酒店管理去年除稅後溢利淨額為2150萬元，同程旅行用差不多25億元人民幣去買一間一年只賺二千餘萬元的公司，往績市盈率很高，而今次交易因應公司2023年賺1.48億元，以該年EV/EBITDA來計其估值9.5倍，與華住和錦江估值差不多，不算貴，但既然去年業績已公布，不用去年卻用前年業績計算估值，值得商榷。同程股價似乎跌至19.9元有些支持，但若有貨，再跌穿該處宜止蝕，始終市場此刻對今次交易有保留，反應負面，而今次收購是否明智需時間印證，非短期可知，若有機會反彈到20.8元至21元亦宜沽出。

黃瑋傑又指，五一旅遊數據理想，攜程股價也不升，之前同程強勢創新高時，攜程也不跟升，現時看來同程強勢可能因為有單收購，公布後股價反應卻不理想，攜程在人家升時也不升，現時人家回落料也沒機會上升，且在技術走勢上本屬弱勢，出遊利好數據似乎亦未見起到催化劑作用，兩隻股份暫都不建議吸納。

同程旅行半日跌9.66%收報20.1元，成交5.45億元；攜程跌1.91%報441.2元，成交9.9億元。萬達酒店發展則升11.83%報0.52元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

其他同程／攜程相關新聞：

【中概回流】美國擬施辣招嚇「退」中概股，精選Q&A一文睇晒

復活節長假昨天結束，截至晚上9時約63萬人次入境

萬達酒店27億元售萬達酒店管理業務予同程，擬派息

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇