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美股 | 特朗普政府對華關稅立場反覆，道指收盤漲幅收窄一半

24/04/2025

美股 | 特朗普政府對華關稅立場反覆，道指收盤漲幅收窄一半

 

　　特朗普稱，若與中國達成協議將會大減對華關稅，加上《華爾街日報》報道，中國進口關稅有可能下調至50%至65%，消息刺激美股周三（23日）大幅向上，道指早段一度升近1200點。但財長貝森特隨後又指美方立場並未軟化，道指升幅收窄至逾400點。科技股造好帶動納指全日升逾2.5%。

 

　　道指收市升419.59點，或1.07%，報39606.57點；標普500指數升88.09點，或1.67%，報5375.85點；納指升407.63點，或2.50%，報16708.05點。

 

　　馬斯克稱將投入更多時間於特斯拉業務，特斯拉全日升5.4%；波音首季虧損收窄，收市升6%。大型科技股普遍造好，英偉達升3.9%、Meta升4%、亞馬遜升4.3%，蘋果升2.4%，微軟升2.1%，谷歌升2.5%。

 

美元兌日圓從低位反彈

 

　　美匯指數一度升至接近100關口，但隨後反覆回落，日內微升0.22%，報99.861。美元兌日圓從低位反彈，回升至日內高位附近，升1.28%，報143.371。英鎊兌美元昨日曾一度升至1.3423，創下七個月以來新高，隨後進入回調階段。英鎊兌美元日內下跌0.52%，報1.32618。

 

　　現貨黃金延續周二創下歷史新高3500美元後的回調走勢，黃金持續承受獲利回吐壓力。紐約期金跌3.37%，報每盎司3304.01美元。

 

　　油價跌至四年低位之際，據報OPEC+部分成員國提議在6月加速增產，消息拖累油價向下。紐約期油跌2.29%，報每桶62.21美元；布蘭特期油跌2.09%，報每桶65.09美元。

 

撰文：經濟通國金組

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